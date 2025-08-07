Close Menu

Još jedna smrt na cesti, vozač je preminuo na mjestu događaja

Policija provodi očevid kako bi se utvrdile okolnosti nesreće, a promet tom dionicom trenutno se odvija uz regulaciju policijskih službenika

Vozač osobnog automobila poginuo je u teškoj prometnoj nesreći koja je bila u četvrtak na cesti između Šarengrada i Bapske.

Dojava o nesreći zaprimljena je u 18:23, a na teren su odmah upućeni policija, hitna pomoć i ostale žurne službe. Djelatnici hitne pomoći na mjestu nesreće mogli su samo konstatirati smrt vozača.

Policija provodi očevid kako bi se utvrdile okolnosti nesreće, a promet tom dionicom trenutno se odvija uz regulaciju policijskih službenika, piše 24 sata.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1