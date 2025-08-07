Još jedna smrt na cesti, vozač je preminuo na mjestu događaja

Vozač osobnog automobila poginuo je u teškoj prometnoj nesreći koja je bila u četvrtak na cesti između Šarengrada i Bapske.

Dojava o nesreći zaprimljena je u 18:23, a na teren su odmah upućeni policija, hitna pomoć i ostale žurne službe. Djelatnici hitne pomoći na mjestu nesreće mogli su samo konstatirati smrt vozača.

Policija provodi očevid kako bi se utvrdile okolnosti nesreće, a promet tom dionicom trenutno se odvija uz regulaciju policijskih službenika, piše 24 sata.