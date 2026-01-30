Još jedna europska zemlja želi uvesti zabranu društvenih mreža za mlađe od 15

Tri stranke koje su formirale novu nizozemsku manjinsku vladu predložile su podizanje europske minimalne dobi za korištenje društvenih mreža na 15 godina, prema koalicijskim planovima predstavljenima u petak, piše Politico.
Tim potezom Nizozemska postaje najnovija zemlja koja se zalaže za de facto zabranu društvenih mreža do 15. godine, slijedeći primjer Francuske. Tri nizozemske stranke — centristički D66, demokršćanski CDA i liberalni VVD — još će morati osigurati potporu za svoje prijedloge jer zajedno imaju samo 66 od 150 zastupničkih mjesta u nizozemskom parlamentu.
Stranke žele „provedivu europsku minimalnu dob od 15 godina za društvene mreže, uz provjeru dobi koja štiti privatnost mladih, sve dok društvene mreže nisu dovoljno sigurne“, navodi se u planovima. Trenutna minimalna dob na razini EU-a iznosi 13 godina.
Koalicijski program također predviđa suzbijanje prekomjernog korištenja ekrana kroz prevenciju i zdravstvene smjernice, kao i stroža pravila o pametnim telefonima u školama, prema kojima bi uređaji morali ostati kod kuće ili u ormarićima.
U lipnju prošle godine prethodna nizozemska vlada izdala je smjernice roditeljima da pričekaju do 15. godine prije nego što djeci dopuste korištenje društvenih mreža.
Ranije ovog tjedna zakon o zabrani društvenih mreža za mlađe od 15 godina prošao je donji dom francuskog parlamenta i mogao bi stupiti na snagu u rujnu.
Australija je utrla put zabranom pristupa djeci na nizu platformi u prosincu.
Nova nizozemska vlada također pokreće inicijativu za jačanje digitalnog suvereniteta i smanjenje „strateških ovisnosti“ u područjima poput usluga u oblaku i podataka, prenosi N1.