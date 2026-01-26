Još jedna europska država uvodi cestarine: Odlučila se za vinjete?

Belgijske pokrajine Flandrija i Valonija postigle su dogovor o uvođenju cestarine na autoceste, javljaju novine Het Laatste Nieuws (HLN). Flamanski ministar financija Ben Weyts kaže:

"Flandrija želi ulagati velika sredstva u cestovnu infrastrukturu, ali to znači da nam je potrebno financiranje za izgradnju novih cesta i održavanje postojećih."

Vinjeta će vjerojatno biti digitalna

Ministar ne može potvrditi kada će vinjeta biti uvedena:

"Ne mogu i neću biti vezan za vremenski okvir, ali moja je ambicija da se u nadolazećim mjesecima postigne dogovor između vlada Valonije i Flandrije."

Cestarine bi generirale 130 milijuna eura godišnje samo za Flandriju, a najmanje 50 milijuna eura za Valoniju. Flandrija i Valonija odlučile su se za vinjetu umjesto naplate po kilometru. Takva se naplata smatra tehnički složenijom i politički osjetljivijom. Cestarina, slična onoj u Švicarskoj i Austriji, primjenjivala bi se na glavne autoceste i regionalne ceste. Spominje se cijena od 100 eura godišnje. Za automobile starije od dvadeset godina cestarina za 365 dana bi se mogla popeti na 125 eura, piše HAK Revija.

Vinjeta će vjerojatno biti digitalna. Sustav će biti povezan s registarskom pločicom i nadziran kamerama uz cestu. Svatko tko nema valjanu vinjetu riskira kaznu. Strani vozači morat će kupiti vinjetu online, a spominju se tjedne i mjesečne vinjete. U Belgiji trenutačno samo kamioni plaćaju cestarinu, a kao glavni razlog za uvođenje cestarina spominje se gust tranzitni promet kroz državu…