Još jedna nesreća na staroj kaštelanskoj cesti: Motociklist hitno prebačen u bolnicu, policija na terenu

Pedesetak metara od mjesta na kojem je danas nešto prije 11 sati oborena pješakinja, u Kaštel Kambelovcu dogodila se nova prometna nesreća.

Prema riječima čitatelja, malo nakon 12 sati sudarili su se osobni automobil i motocikl, a na mjesto događaja ponovno je stigla Hitna medicinska pomoć.

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Iz splitske policije doznajemo da su danas u 12:15 sati zaprimili dojavu o prometnoj nesreći koja se dogodila na staroj kaštelanskoj cesti u Kaštel Kambelovcu.

Prema prvim informacijama, u nesreći je sudjelovao motociklist koji je nakon pružene pomoći prevezen na daljnju liječničku obradu u splitsku bolnicu.