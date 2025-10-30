Još jedan mladić (20) odveden u splitski zatvor Bilice: Policija objavila sve detalje

Policijski službenici Policijske postaje Makarska, 27. listopada 2025. godine oko 19:15 sati, zatekli su 20-godišnjeg muškarca u Makarskoj kako upravlja električnim mopedom, iako mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih 18 negativnih bodova te mu je izrečena zabrana stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima do srpnja 2027. godine.

Nadzorom je utvrđeno da muškarac u trenutku zaustavljanja nije koristio zaštitnu kacigu, vozilom je upravljao bez važeće prometne dozvole i bez police osiguranja, a odbio je podvrgnuti se testiranju na prisutnost alkohola i droga u organizmu.

Policijski službenici su ga uhitili i priveli u službene prostorije policije, a potom je uz optužni prijedlog zbog više počinjenih prometnih prekršaja priveden na nadležni Općinski sud u Makarskoj. Policija je u optužnom prijedlogu predložila da se okrivljeniku izrekne kazna zatvora u trajanju od 120 dana, novčana kazna od 1.140 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima AM kategorije u trajanju od 24 mjeseca, te posebna mjera oduzimanja vozila kojim je počinio prekršaj.

Sud je prihvatio prijedlog policije te je osumnjičenom određeno zadržavanje u zatvoru u trajanju od 13 dana, dok će konačna odluka o sankcijama biti donesena naknadno.