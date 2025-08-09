Još jedan maloljetnik teško ozlijeđen zbog "prejakog" romobila

U Ulici Mihovila Pavleka Miškine u Koprivnici u petak se dogodila nesreća u kojoj je stradao 16-godišnjak. Teško je ozlijeđen.

Prema policijskom očevidu po pješačko-biciklističkoj stazi vozio se romobilom na električni pogon marke KuKurin G4 čija snaga motora prelazi 0,6 KW, a takvim je vozilom zabranjeno kretanje po površinama namijenjenim za kretanje vozila i pješaka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zbog neprilagođene brzine kretanja vozač je izgubio nadzor nad upravljačem romobila te pao na kolnik i zadobio teške tjelesne ozlijede.

Električni romobil je privremeno oduzet, a protiv vozača će biti pokrenut prekršajni postupak, piše N1.