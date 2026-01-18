Još dva dana roka: Evo što je točno Inter ponudio za Hajdukovog stopera

Inter i Hajduk postigli su dogovor u vezi transfera Branimira Mlačića prema kojem bi 18-godišnji stoper trebao postati igrač milanskog kluba. Prema informacijama koje su procurile u javnost, transfer bi trebao biti vrijedan 5.5 milijuna eura fiksno, uz mogućnost 2 milijuna eura bonusa, vjerojatno vezanih uz nastupe Mlačića u Serie A. Također, Hajduk bi dobio 20 posto od idućeg transfera hrvatskog talentiranog braniča. Upitno je hoće li se to i dogoditi, prenosi Index.

Mlačić bi u transferu u vodeći klub Serie A dobio ugovor na 400.000 eura godišnje, s trajanjem od 5 godina. Prema planu, mladi branič trebao bi ostati u Hajduku do ljeta 2026. godine, a zatim, najvjerojatnije, preseliti u Lugano u Švicarskoj, što je bio plan još prije nekoliko mjeseci, kad su prvi put procurile informacije o njegovom mogućem transferu.

Šanse za transfer i dalje postoje, ali Inter neće dugo čekati

Inter je bio najkonkretniji od svih klubova zainteresiranih za Mlačića i najbliže realizaciji transfera. Iako insajderi, poput Fabrizija Romana, ali i talijanski mediji navode da bi sve moglo propasti, šanse za posao i dalje postoje.

U sve se upleo i Como za koji Mlačićevo okruženje smatra da bi možda bio i bolji izbor jer bi mladi igrač ondje brže došao do prilike za minutama u Serie A. Inter je spreman još kratko čekati, a ne dobije li "da" koji očekuje, odustat će od posla. Navodno je rok za Mlačićev odgovor još dva dana.

Podsjetimo, talentirani stoper Hajduka potpisao je nedavno ugovor s agencijom Lian Sport Group. To nije naišlo na odobravanje u Interu, posebice nakon postignutog dogovora sa splitskim klubom. Otad se piše o preokretu u pregovorima.

Tko je Branimir Mlačić?

Mlačić je prije dva mjeseca produljio ugovor s Hajdukom do 2029. Kao dijete počeo je trenirati u akademiji nogometnog kluba Trogir 1912. S 11 godina preselio se na Poljud, gdje je nastupao za mlađe uzraste. Ovog ljeta dobio je poziv u prvu momčad Hajduka te je postao standardan član sastava koji vodi Gonzalo Garcia.

Na početku sezone uskočio je u prvu postavu uslijed problema s odlascima i ozljedama stopera, da bi kasnije zadržao status jednog od najvažnijih igrača. Ima 18 nastupa u svim natjecanjima te dvije asistencije.