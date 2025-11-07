Jon Jost u Splitu: Baladni život filma na Filmskim mutacijama

Devetnaesto izdanje Filmskih mutacija: festivala nevidljivog filma u fokusu donosi retrospektivu i gostovanje Jona Josta, jednog od najvažnijih nezavisnih autora suvremenog filma, koji već šest desetljeća djeluje izvan filmske industrije, razvijajući radikalno autorski pristup i vlastiti model nezavisnog filma. Program se održava u suradnji sa Split Film Festivalom / Međunarodnim festivalom novog filma, Umjetničkom akademijom u Splitu (UMAS) i Kino klubom Split.

Jost, poznat po beskompromisnom autorskom pristupu i neovisnom načinu rada, snimio je više od stotinu filmova – od ranih 16-milimetarskih i 35-milimetarskih naslova do digitalnih video radova i instalacija. Njegovi su filmovi prikazani na brojnim međunarodnim festivalima, među njima u Veneciji, Berlinu, Rotterdamu i Torontu, a Muzej moderne umjetnosti (MoMA) u New Yorku priredio mu je 1991. cjelovitu retrospektivu.

U Kinu Karaman od 13. do 15. studenoga prikazat će se izbor Jostovih ključnih filmova – među njima Slow Moves, Homecoming, All the Vermeers in New York i The Bed You Sleep In – uz razgovor s autorom. Na Umjetničkoj akademiji u Splitu (UMAS) održat će masterclass “Cutting Things Short” (14. studenoga), uz projekciju kratkih digitalnih filmova (Tanti auguri, San Lorenzo, Vera x 3, My Life as a Midge), te radionicu digitalnog filma i videa (17. – 19. studenoga). U Kino klubu Split će zajedno s uglednim filmskim kritičarom Jonathanom Rosenbaumom voditi radionicu pisanja filmskog eseja.

Ovogodišnji programski okvir festivala “Dekadenta pažnje: Baladni život filma” istražuje suvremene politike gledanja i nove oblike pažnje u filmu i vizualnoj umjetnosti, povezujući teoriju, kustoske prakse i umjetnički rad.

Program u Splitu pripremaju Marin Renić (Splitski festival novog filma i videa), Tanja Vrvilo (Filmske mutacije, UMAS), Sandra Sterle, Dan Oki i Gildo Bavčević (UMAS), te Sunčica Fradelić (Kino klub Split).

Nakon Splita, festival se nastavlja u Zagrebu (21. – 26. studenoga: Kino Kinoteka, KIC, kino Forum) i Rijeci (1. – 3. prosinca: Art-kino), uz povezane programe u Tirani (Albanska kinoteka i AVAN – Albanian Visual Arts Network) i Ljubljani (Slovenska kinoteka i Slovenski filmski arhiv).

Projekt Filmske mutacije: festival nevidljivog filma, koji je 2007. pokrenula Tanja Vrvilo, istražuje inovativne filmske prakse i povijesti manjinskog filma, a danas se održava u suradnji s nizom partnerskih institucija u Hrvatskoj i regiji.

Organizator festivala je umjetnička organizacija Film-protufilm, uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra, Ministarstva kulture i medija RH, Ureda za kulturu i civilno društvo Grada Zagreba i Zaklade Kultura nova.

Detaljan raspored i više informacija dostupni su na: www.filmskemutacije.com i https://splitfilmfestival.hr/