JEZIVO Ovako Putinovi zapovjednici muče dezertere: Goli vezani na -20

Ruski vojnici optuženi za dezertverstvo i nepoštivanje naredbi ne prolaze klasične vojne sudove, "sude" im Putinovi zapovjednici. Express.co.uk piše kako je otkriveno barbarsko kažnjavanje i mučenje vojnika. Jednog su pobunjenika naopačke pričvrstili za drvo na debelim minusima blizu linije fronta. Drugog, koji je također visio s drveta, nadređeni časnik prisiljava jesti snijeg. Temperatura zraka navodno je bila -20, prenosi Danas.hr.

Prestrašeni muškarci koji su drhtali od straha i hladnoće, nosili su samo donje rublje nakon što su im skinute zimske uniforme. Čuje se kako njihov vulgarni zapovjednik urla:

"Htjeli su pobjeći sa svojih položaja, a ne slijediti naredbe", govori gurajući snijeg u usta dezertera pa dodaje: "Jedi, idiote jedan."

Upozoravamo da je snimka koja se nalazi niže u tekstu uznemirujuća.

Russian soldiers were punished and tied to a tree naked in minus 20 degrees pic.twitter.com/kkPvAfNleg — Magic Flower (@MagicFlower22) January 20, 2026