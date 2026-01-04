JEZIVA SNIMKA Oglasili se iz kluba ispred kojeg je brutalno pretučen mladić

Društvenim mrežama proširila se snimka pretučenog mladića koji krvave glave sjedi ispred kluba na zagrebačkoj Savskoj cesti. Na snimci se čuje da mladić govori kako ga je pretukao zaštitar, a nedugo zatim, snimljen je nepoznati muškarac koji ga ponovno udara šakama u glavu.

Izpolicije su potvrdili da su o događaju zaprimili dojavu u novogodišnjoj noći, oko 1.30 sati. Na mjestu događaja zatekli su ozlijeđenog mladića, dok se nepoznati muškarac, koji ga je pretukao, udaljio u nepoznatom smjeru.

"Zaštitar je napao mog brata (20) i njegovo društvo, što je rezultiralo ozbiljnim ozljedama zbog kojih je brat završio na hitnoj medicinskoj obradi. Slučaj je prijavljen policiji, ali želimo upozoriti javnost na sigurnost u određenim izlascima, jer ovakvi incidenti ne bi smjeli biti dio noćnog života", kazala je sestra pretučenog mladića za 24sata.

Net.hr je kontaktirao ugostiteljski objekt ispred kojeg se incident dogodio.

"Događaj se odvio ispred kluba, izvan prostora i nadležnosti kluba. Policija je bila na mjestu događaja i postupa u skladu sa svojim ovlastima. Prema informacijama kojima raspolažemo, niti jedna od uključenih osoba nije redar niti zaposlenik kluba.

Uprava kluba u potpunosti surađuje s nadležnim institucijama. Zbog postupanja koje je u tijeku, trenutačno ne možemo iznositi dodatne detalje", odgovorili su iz The Movie Pub-a.