Jesu li plastične daske za rezanje sigurne za upotrebu?

U posljednje vrijeme sve se više postavlja pitanje sigurnosti kuhinjskog pribora, a posebno plastičnih dasaka za rezanje. Izvješća o prisutnosti mikroplastike u hrani, vodi pa čak i zraku potaknula su mnoge da preispitaju materijale koje svakodnevno koriste. Jedan od predmeta koji se našao pod povećalom je upravo praktična plastična daska, neizostavan alat u mnogim kućanstvima, piše The Kitchn.

Koliko mikroplastike daske ispuštaju?

Nedavna studija objavljena u časopisu Ecotoxicology and Public Health procijenila je količinu mikroplastike koja s dvije različite vrste plastičnih dasaka - jedne od polipropilena i druge od polietilena - prelazi na hranu. Rezultati su pokazali da se prilikom sjeckanja mrkve na namirnice prenijelo čak 1.114 čestica mikroplastike, definiranih kao komadići plastike manji od 5 milimetara.

Preračunato, to znači da plastična daska za rezanje može generirati 15 miligrama mikroplastike po rezu, što na godišnjoj razini iznosi oko 50 grama - ekvivalent masi deset plastičnih kreditnih kartica.

Predstavlja li to rizik za zdravlje?

Iako početni podaci djeluju zabrinjavajuće, znanost o utjecaju mikroplastike na ljudsko zdravlje još je u povojima. Dokazi upućuju na to da se mikroplastika može pronaći u našoj krvi, plućima, pa čak i posteljici. Studija na životinjama provedena 2022. u Južnoj Koreji otkrila je da mikroplastika može ometati probavni, dišni, endokrini i reproduktivni sustav.

Međutim, stručnjaci pozivaju na oprez pri donošenju zaključaka. Alex LeBeau, doktor znanosti i certificirani industrijski higijeničar, ističe da studija o daskama za rezanje dokazuje oslobađanje čestica, ali ne i njihovu štetnost, prenosi Index.