Jesu li pirevi postali preskupi za goste?

U posljednje vrijeme na društvenim mrežama i forumima sve se češće mogu pronaći rasprave o "obvezama" na vjenčanjima.

"Kuma sam na vjenčanju te organiziram djevojačku večer, plan je odlazak u iznajmljenu kuću ili vilu s bazenom, uz noćenje za cca 15 cura. Ja kao kuma nažalost ne mogu platiti sve troškove, najam, hranu, piće, ukrase, dekoracije, i sve ostalo što je potrebno. Pa mene sad zanima kako to spomenuti ostalim curama da sudjeluju u troškovima... Jeste li vi ikada bili u takvoj situaciji, što napraviti? Mislite li da zbog toga odazovnost neće biti velika?" zapitala se prije nekoliko godina jedna djevojka na Forumu.hr.

"Kod nas ovako nekako ide. Kuma da 1000 kn i kupi tortu. Uzvanice daju 200 kn i to bude za uređenje, poklon, majice i sl. Mladenka da za ostatak (prostor, cuga, hrana)", "S tim djevojačkim večerima koja uključuju vile s bazenima uz standardno klopa, cuga, glupi rekviziti i nekakav poklon, normalno mi zvuče samo dvije varijante. Jedna u kojoj sve to organizira i plaća mladenka i druga gdje se radi o društvu cura koje se sve znaju i dogovorile su se da će to organizirat i podijelit sve troškove. Ovo da je sve na kumi koja ne zna kako drugima reći da daju lovu mi je krajnje bezobrazno i od mladenke i od drugih cura", "I ja sam odbila par puta... Jbt kad ja budem imala djevojačku, uplatite mi svi po 1500 eura i vodim vas na Maldive za djevojačku woohoo kak sam dobra. Ne znam čemu preseravanje na sve strane, ako nemaš novaca, dofuraš dva stola i 4 klupe doma u garažu i tamo se veselimo", bili su samo neki od komentara.

Jesu li vam pirevi postali preskupi? DA

NE

Luksuzne vile za djevojačke, pokloni...

I u Facebook grupama posvećenim vjenčanjima može se vidjeti da je u Hrvatskoj sve češće trend odlaska na putovanja povodom djevojačkih i momačkih zabava ili boravak u luksuznim vilama.

A kada je riječ o poklonima, najčešće se može čuti sljedeće: "Koliko je stolica? Moram pokriti svoju stolicu i dodati još za poklon." "Daje se za stolicu i onda još toliko za poklon, to je pristojno", "Kad uzmeš u obzir koliko košta jedna stolica na vjenčanju za gosta... A red je valjda i da nešto ostaviš, a ne samo pokriješ trošak za svoju stolicu", tvrde mnogi na društvenim mrežama, piše Index.hr.

Drugi se s tim pak ne slažu: "Pristojno je dati onoliko koliko možete odvojiti u skladu s vašim mogućnostima. Na svadbu vas ljudi po pravilu zovu kako bi bili dio njihovog slavlja ljubavi, a ne po dubini novčanika... Barem bi to tako trebalo biti..."

Što vi kažete?