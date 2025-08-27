Jesu li kore od banane jestive?

Banane su ukusne i poznate po bogatstvu kalija, vitamina i minerala. No, iako uživamo u slatkoj unutrašnjosti, koru redovito bacamo. Postavlja se pitanje: treba li bananinu koru uopće uklanjati i može li se jesti?

Iako nije tajna da je plod banane zdrav, kore se redovito odlažu u biootpad. Sve više ljudi danas razmišlja o smanjenju otpada i traži načine kako iskoristiti i kore – pa tako na internetu kruže brojni recepti, uključujući i one za pečene bananine kore.

Trenutačno ne postoje znanstvene studije koje izričito upozoravaju na štetnost konzumacije bananine kore. No, to je dijelom i zato što se ovim pitanjem do sada gotovo nitko nije ozbiljno bavio. Zbog toga nema ni jasnih dokaza o eventualnim zdravstvenim rizicima – ali ih se, zbog manjka istraživanja, ne može ni u potpunosti isključiti.

Vitamini su najčešće koncentrirani odmah ispod kore

U svijetu voća postoje i plodovi čije su kore ne samo jestive, nego i izrazito hranjive – poput jabuka, krušaka te većine koštuničavog i jezgrastog voća. Vitamini su najčešće koncentrirani odmah ispod kore, što dodatno potiče konzumaciju s korom, osobito ako je voće organski uzgojeno.

S druge strane, uz banane, kore agruma poput limuna i lubenica ne preporučuju se za svakodnevnu konzumaciju. Premda neki dijelovi – poput bijelog unutarnjeg sloja kore – mogu biti jestivi, zbog nedostatka istraživanja, preporučuje se oprez.

Bananine kore zasad nisu službeno proglašene ni štetnima ni korisnima za prehranu. Ako se odlučite isprobati recepte s korama, birajte ekološki uzgojene banane i svakako ih dobro operite. Dok znanost ne ponudi jasnije odgovore, ostaje na vama da procijenite vrijedi li eksperiment, piše Fenix-magazin.