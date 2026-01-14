Close Menu

Jeste li znali ovo? Topljenje leda podiže globalnu razinu mora, ali ne svugdje jednako

Topljenje polarnih ledenih ploča ne utječe jednako na sve dijelove planeta, a u nekim područjima razina mora može čak i opadati

Kada se polarni ledeni pokrovi otope, posljedice se šire diljem svijeta.

Topljenje kopnenog leda podiže globalnu razinu mora, mijenja oceanske struje i utječe na klimu daleko od polova. No, razina mora ne raste svugdje jednako.

U blizini kopnenih ledenih ploča zapadne Antarktike može čak i padati.

Razlog je gravitacija: smanjenje mase ledenih ploča smanjuje i silu gravitacije pa se oceanska voda preraspodjeljuje u udaljene regije dalje od Antartktkike koje tada bilježe porast razine mora.

S druge strane, smanjenje težine ledene mase dovodi i do podizanja temeljnih stijena, što uzdiže ledene ploče iz dodira s toplijim oceanom i usporava topljenje osobito ispod zapadno-antarktičke ledene ploče.

Taj učinak usporava topljenje, ali ne zaustavlja rast razine mora već samo smanjuje dotok vode iz tog izvora, objasnio je meteorolog Nove TV Ivan Čačić.

