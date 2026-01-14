Jeste li znali ovo? Topljenje leda podiže globalnu razinu mora, ali ne svugdje jednako

Kada se polarni ledeni pokrovi otope, posljedice se šire diljem svijeta.

Topljenje kopnenog leda podiže globalnu razinu mora, mijenja oceanske struje i utječe na klimu daleko od polova. No, razina mora ne raste svugdje jednako.

U blizini kopnenih ledenih ploča zapadne Antarktike može čak i padati.

Razlog je gravitacija: smanjenje mase ledenih ploča smanjuje i silu gravitacije pa se oceanska voda preraspodjeljuje u udaljene regije dalje od Antartktkike koje tada bilježe porast razine mora.

S druge strane, smanjenje težine ledene mase dovodi i do podizanja temeljnih stijena, što uzdiže ledene ploče iz dodira s toplijim oceanom i usporava topljenje osobito ispod zapadno-antarktičke ledene ploče.

Taj učinak usporava topljenje, ali ne zaustavlja rast razine mora već samo smanjuje dotok vode iz tog izvora, objasnio je meteorolog Nove TV Ivan Čačić.