Jeste li već osigurali ulaznice za Hajduk – Istru 1961?

U ponedjeljak u 10 sati započela je prodaja ulaznica za utakmicu 19. kola SuperSport HNL, Hajduk - Istra 1961, koja će se odigrati u nedjelju 25. siječnja s početkom u 15 sati na Poljudu. Kao i do sada, do dana utakmice pravo kupnje imaju isključivo aktivni članovi Kluba.

Učlaniti se možete online ili dolaskom u Odjel za članstvo te odmah ostvarujete pravo na kupnju ulaznice. Ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji na sam dan utakmice u slučaju da se iste do tada ne prodaju.

Kako bi iskoristili svoje pravo prvokupa ulaznice, prilikom kupovine trebate pripremiti svoj članski broj, datum rođenja i OIB. Vodič za online kupovinu ulaznice možete pogledati ovdje. Ako niste još dobili svoju člansku iskaznicu, članski broj možete saznati na nekoliko načina koji se mogu pročitati ovdje.

Pretplatnici koji žele ustupiti svoje mjesto za pojedinu utakmicu za početak moraju biti registrirani na stranici hajduk.mojekarte.hr. Oni koji su registrirani se moraju prijaviti i kliknuti na "SIDI NA MOJE MISTO". Više pročitajte na: SIDI NA MOJE MISTO.