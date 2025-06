Jeste li spremni platiti 80 eura parking za vrijeme Thompsonovog koncerta?

Ako ste planirali posjetiti koncert Marka Perkovića Thompsona na Zagrebačkom hipodromu, pripazite na prometnu regulaciju i parkiranje.

Ako dolazite u metropolu iz drugih gradova Lijepe naše ili okolice, sigurno ste razmatrali mogućnost parkiranja. Svakako, obližnji shopping centar Avenue Mall koji je niti desetak minuta pješke od Hipodroma tog dana neće imati mogućnost trosatnog besplatnog parkiranja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ipak, pripremite se na vrijeme i zaboravite na ideju da ćete parkirati besplatno u obližnjem trgovačkom centru!

- Obavještavamo posjetitelje da će 5. srpnja na snazi biti privremena izmjena cijene parkinga. Na taj dan u prodaji će biti isključivo dnevne parkirne karte u iznosu od 80 EUR/dan, bez mogućnosti prvih tri sata besplatnog parkiranja. Karte će se kupovati na ulazu u garažu te je moguće jedino kartično plaćanje - stoji u priopćenju centra objavljenom na Facebooku.

Tog dana, u prodaji će biti isključivo dnevne parkirne karte u iznosu od 80 EUR/dan, bez mogućnosti prvih tri sata besplatnog parkiranja.

Tijekom velikih događanja poput ovog, parkirališta trgovačkih centara često se pretvaraju u besplatne 'park & ride' zone za posjetitelje, što vlasnici centara žele spriječiti čak i najavom naplate van standardnog režima.

Ova odluka izazvala je podijeljene reakcije među građanima. Dok jedni smatraju da je potpuno opravdana jer parkirališta trebaju služiti isključivo kupcima, drugi kritiziraju potez.

- Sramotno - piše korisnica Facebooka.

- Sad bi trebalo bojkotirat cijeli centar - piše drugi.

- Ne znaš tko je bezobrazniji, sam Avenue Mall koji će taj dan naplaćivati samo dnevne parking karte od 80€ ili posjetitelji koncerta koji bi autom do hipodroma za džabe i u Avenue Mall garažu pa bi u toj garaži napravili kaos i čekalo bi se na izlaz iz garaže satima! - nižu se komentari.

-Pa ok, to je u redu. Tko voli nek' izvoli. To nije javna garaža nego garaža shopping centra - navodi druga korisnica.