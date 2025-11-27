Jeste li probali tjesteninu kuhati ovako? Puno je brže i praktičnije

Tjestenina iz jednog lonca, poznatija kao "one pot pasta", jelo je koje je zaludjelo svijet svojom jednostavnošću i brzinom pripreme. Sve što vam treba je jedan lonac, nekoliko osnovnih sastojaka i tridesetak minuta vašeg vremena za ukusan i zasitan obrok koji će oduševiti cijelu obitelj.

Ovaj recept proslavila je poznata američka kuharica Martha Stewart, a njegova ljepota leži u tome što se tjestenina kuha zajedno s umakom, upijajući sve arome i stvarajući kremastu teksturu bez prljanja suvišnog posuđa.

Priprema ovog jela trajat će vam svega 10 minuta, a kuhanje još 20, što znači da je kompletan ručak gotov za pola sata. Recept je vrlo jednostavan za pripremu i dovoljan je za 4 porcije.

Sastojci

linguini ili druga duga tjestenina

cherry rajčice, prepolovljene

luk, tanko narezan

češnjak, tanko narezan

čili pahuljice

svježi bosiljak

maslinovo ulje

krupna sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu

voda

svježe naribani parmezan za posluživanje

Priprema

1. U veliki lonac ili dublju tavu stavite nekuhanu tjesteninu, prepolovljene cherry rajčice, narezani luk, češnjak, čili pahuljice, grančice bosiljka i maslinovo ulje. Začinite s otprilike dvije žličice soli i pola žličice papra te sve zalijte vodom.

2. Stavite lonac na jaku vatru i pustite da tekućina zavrije. Čim zavrije, smanjite vatru i počnite miješati tjesteninu kako se ne bi zalijepila za dno. Kuhajte uz često miješanje otprilike 9 do 10 minuta, odnosno dok se tjestenina ne skuha al dente, a većina tekućine ne ispari i ne pretvori se u lagani umak.

3. Maknite lonac s vatre. Kušajte i po potrebi dodajte još soli i papra. Izvadite grančice bosiljka koje su pustile svoju aromu.

Jelo odmah poslužite toplo, posuto s puno svježe naribanog parmezana, nekoliko listića svježeg bosiljka i po želji pokapajte s još malo kvalitetnog maslinovog ulja, piše Index.