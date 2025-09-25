Close Menu

Jeste li probali ovako oguliti češnjak? Ogulit će se sam, ne morate ga ni dirati

Jako je jednostavno

GULJENJE češnjaka jedna je od onih malih kuhinjskih frustracija koje svi znamo. Ljuskice se lijepe za prste, miris ostaje na rukama satima, a ako vam treba više režnjeva - brzo postane zamorno. No postoji nekoliko trikova koji će vam uštedjeti vrijeme i spasiti ruke od intenzivnog mirisa.

Jedan od najpopularnijih načina dolazi iz profesionalnih kuhinja i uključuje ništa više od obične staklenke (ili dvije zdjele), piše Index.

Metoda sa staklenkom - gotovo bez dodira

  • Ako trebate oguliti veću količinu češnjaka, ovaj trik će vam promijeniti život:
  • Odvojite režnjeve češnjaka, ali ih nemojte guliti.
  • Ubacite ih u čistu staklenku s poklopcem (može i termosica ili metalna posuda).
  • Zatvorite i dobro protresite 20-30 sekundi.

Kad otvorite, većina režnjeva će biti potpuno oguljena - ljuske će se same odvojiti.

Ova metoda je učinkovita jer trenje i udarci među režnjevima i staklenkom doslovno "istrgnu" ljusku, a vi ništa ne morate dirati rukama.

Alternativa - kuhinjski nož i inox za miris

Ako vam treba samo 1-2 režnja, možete ih jednostavno zdrobiti ravnim dijelom noža. Ljuska će odmah popucati i lako se skinuti. No ako vas brine miris na prstima, rješenje je jednostavno - inoks.

Trljanje ruku o inox (žlicu, slavinu, dno lonca) pod mlazom vode neutralizira spojeve sumpora iz češnjaka. Zvuči kao mit, ali stvarno djeluje!

Češnjak možete i prethodno kratko blanširati (par sekundi u kipućoj vodi) - to također olakšava guljenje, ali utječe na okus, pa se ne preporučuje za sirove pripreme poput pesta.

