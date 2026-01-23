Jeste li primijetili? Jedan proizvod drastično je poskupio: "Neviđena pljačka"

Cijena drvnih peleta u dijelu trgovina posljednjih je tjedana snažno porasla, a građani upozoravaju na poskupljenja koja u pojedinim slučajevima dosežu i 65 posto. Prema dojavi platforme "Halo, inspektore", vreća drvnih peleta koja se ranije prodavala po cijeni od 4,80 eura, sada u nekim prodajnim lancima doseže 7,95 eura. To je poskupljenje od 3,15 eura po vreći, odnosno oko dvije trećine u odnosu na raniju cijenu te naglašavaju da je riječ o "neviđenoj pljački".

Navode iz "Halo, inspektore" kako se rast cijena osjeća i pri kupnji većih količina. Prema njihovim izračunima, trošak jedne palete peleta danas može biti gotovo 220 eura veći nego prije mjesec dana, ovisno o pakiranju i broju vreća na paleti.

Uz rast cijena, dio čitatelja upozorava i na problem dostupnosti, navodeći da u nekim krajevima peleta i briketa povremeno nema na zalihama.