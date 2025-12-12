Jelsa korak bliže novoj osnovnoj školi: Županija i Općina potvrdili lokaciju i EU sredstva

U petak, 12. prosinca 2025. godine, u prostorijama Splitsko-dalmatinske županije održan je sastanak o projektu Nove osnovne škole u Jelsi. Sa strane Županije sudjelovali su župan Blaženko Boban i pročelnik za obrazovanje Tomislav Đonlić, a sa strane Općine Jelsa načelnica Marija Marjan, ravnateljica OŠ Jelsa Katja Balić, predsjednik Općinskog vijeća Jure Gurdulić te predstavnici vijeća i stručnjaci.
Sastanak je imao za cilj potvrditi status pripreme gradnje škole, raspraviti eventualne promjene lokacije i osigurati sredstva za realizaciju projekta.
Ključni zaključci
- Proces pripreme gradnje škole je u završnoj fazi.
- Promjena lokacije bi značila pokretanje potpuno novog idejnog i glavnog projekta, raspisivanje novog natječaja i odabir izvođača, što bi odgodilo gradnju za najmanje dvije godine. Županija je naglasila da bi svaka promjena mogla onemogućiti realizaciju škole.
- Natječaj za dodjelu sredstava za školu traje do 31. prosinca 2025., a sredstva su ograničena; propuštanje natječaja značilo bi gubitak prilike za gradnju u narednih 30 godina.
- Kako bi se zadovoljili zahtjevi za školskim sportskim terenima, Županija i Općina planiraju u iduće dvije godine otkupiti dodatnih 800 m² zemljišta ispod postojeće škole i izgraditi veliko rukometno igralište.
- Trenutna lokacija škole utvrđena je prije dvije godine kao jedina moguća zbog dostupnosti zemljišta i financijskih kapaciteta Općine i Županije.
- Župan Boban dao je vrlo ograničenu mogućnost eventualne promjene lokacije, koja bi zahtijevala izmjenu natječajnih uvjeta na razini RH u Briselu. Načelnica Marjan sljedeći tjedan nastavlja komunikaciju s Vladom RH po tom pitanju.
- Vijećnici su jednoglasno podržali da župan 16. prosinca potpiše Ugovor s Vladom RH o dodjeli EU sredstava za gradnju škole, čime je osigurana realizacija projekta.
Općina Jelsa naglašava da je zajednička odluka tripartitna – Općina, Županija i ravnateljica škole – te da je cilj projekta izgradnja nove škole što je prije moguće, bez daljnjih odgoda.
