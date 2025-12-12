Jelsa korak bliže novoj osnovnoj školi: Županija i Općina potvrdili lokaciju i EU sredstva

U petak, 12. prosinca 2025. godine, u prostorijama Splitsko-dalmatinske županije održan je sastanak o projektu Nove osnovne škole u Jelsi. Sa strane Županije sudjelovali su župan Blaženko Boban i pročelnik za obrazovanje Tomislav Đonlić, a sa strane Općine Jelsa načelnica Marija Marjan, ravnateljica OŠ Jelsa Katja Balić, predsjednik Općinskog vijeća Jure Gurdulić te predstavnici vijeća i stručnjaci.

Sastanak je imao za cilj potvrditi status pripreme gradnje škole, raspraviti eventualne promjene lokacije i osigurati sredstva za realizaciju projekta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ključni zaključci

Proces pripreme gradnje škole je u završnoj fazi.

Promjena lokacije bi značila pokretanje potpuno novog idejnog i glavnog projekta, raspisivanje novog natječaja i odabir izvođača, što bi odgodilo gradnju za najmanje dvije godine. Županija je naglasila da bi svaka promjena mogla onemogućiti realizaciju škole.

Natječaj za dodjelu sredstava za školu traje do 31. prosinca 2025., a sredstva su ograničena; propuštanje natječaja značilo bi gubitak prilike za gradnju u narednih 30 godina.

Kako bi se zadovoljili zahtjevi za školskim sportskim terenima, Županija i Općina planiraju u iduće dvije godine otkupiti dodatnih 800 m² zemljišta ispod postojeće škole i izgraditi veliko rukometno igralište.

Trenutna lokacija škole utvrđena je prije dvije godine kao jedina moguća zbog dostupnosti zemljišta i financijskih kapaciteta Općine i Županije.

Župan Boban dao je vrlo ograničenu mogućnost eventualne promjene lokacije, koja bi zahtijevala izmjenu natječajnih uvjeta na razini RH u Briselu. Načelnica Marjan sljedeći tjedan nastavlja komunikaciju s Vladom RH po tom pitanju.

Vijećnici su jednoglasno podržali da župan 16. prosinca potpiše Ugovor s Vladom RH o dodjeli EU sredstava za gradnju škole, čime je osigurana realizacija projekta.

Općina Jelsa naglašava da je zajednička odluka tripartitna – Općina, Županija i ravnateljica škole – te da je cilj projekta izgradnja nove škole što je prije moguće, bez daljnjih odgoda.