Jeličić: "Ne bih bio trener Hajduka da mi daju milijarde"

Dosad su odigrane četiri utakmice 15. kola Supersport HNL-a. Kolo su remijem 2:2 otvorili Vukovar i Osijek, a jučer i danas vidjeli smo još tri remija, sve istim rezultatom - 1:1. Te susrete su odigrali Hajduk i Varaždin, Istra i Slaven te Lokomotiva i Rijeka. Kolo je u studiju MAXSporta komentirao stručni komentator Joško Jeličić.

"Došlo je takvo vrijeme da ja moram otići u susjednu državu da pogledam pobjedu hrvatskog kluba u Europi", rekao je Jeličić na početku emisije u kratkom osvrtu na poraz Dinama od Lillea u Europa ligi i remi Rijeke protiv AEK-a iz Larnace pa dodao. Referirao se na pobjedu Zrinjskog nad Hackenom u Konferencijskoj ligi.

Osvrnuo se na Hajduk - Varaždin

Posebno detaljno se Jeličić osvrnuo na remi Hajduka i Varaždina, s obzirom na to da se radi o (barem dosad) najvećem posrtaju favorita u ovom kolu.

"U ovoj utakmici, osim par tranzicija Varaždina u prvom poluvremenu, do isključenja Boršića, ja nisam vidio ništa. Varaždin je čekao tranziciju, a s druge strane bezidejni Hajduk, koji je, treba reći, bio bez Pukštasa. Nisam vidio da se netko nametnuo i kontrolirao, mislim da je 1:1 sasvim realan rezultat. Presudio je kiks Zelenike pa isključenje Boršića.

Ne bih bio trener Hajduka da mi daju milijarde. Koja je to razina nošenja sa stresom i svega... Ja bih volio biti Garcijin prijatelj. On je stalno pozitivan. Kad god bi mi bilo teško, ja bih ga nazvao i on bi me izvukao. Jučer je bilo očito mlataranje igrača Hajduka na svaku sudačku odluku.

Razumijem frustraciju, ali Hajduk u zadnjih 15 utakmica ima u prosjeku svaku treću utakmicu crveni karton i nijedan penal dosuđen protiv sebe. Svi su ti kartoni bili, ali ne može biti ovoliko nervoze", rekao je Jeličić o utakmici, prenosi Index.