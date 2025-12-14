Jeličić: "Dajte bonus PR službi Hajduka! Da ovakvo suđenje imaju svi..."

Hajduk je u Maksimiru pobijedio Lokomotivu 3-1 i nastavio pritisak na Dinamo u proteklom kolu HNL-a.

"Iznimno važna pobjeda nakon tri utakmice s dva osvojena boda. Jako bitna za atmosferu, Hajduk drži drugu poziciju, a znamo da nije godinama bio ni drugi. Drži te mlade igrače, vratili su se Edgar i Guillamon, Hrgovića je bila divota gledati. Hajduk je zasluženo pobijedio iako je krenulo s golom Lokomotive. Stojaković postaje golgeter, stoperi su loše reagirali, ali ova utakmica može donijeti dosta toga dobroga. Treba još dobiti Vukovar i ostati na -1 pa slagati pripreme za drugi dio sezone. Dinamo će pobijediti Lokomotivu, a Hajduk će Vukovar", rekao je Hrvoje Vejić u emisiji Studio SuperSport HNL na MAXSportu.

"Ante Rebić je podsjetio na najbolje dane. Dugo je tražio formu, fizički se digao nevjerojatno i vidjelo se koliko uživa u utakmici. Velik je dobitak, govorio sam od početka da je pravo pojačanje. Ovakav Rebić treba Hajduku i našoj ligi. Vjerujem da će ostati ovako zdrav i gladan golova. I kad je igrao loše, davao je sve od sebe. Vidjeli smo kako je ljut bio nakon dva gola i onog promašaja, prije zamjene", dodao je, prenose 24sata.

Joško Jeličić je kazao:

"Hajduk je igrao jako dobro bez obzira na rani gol. Sigur je igrao bočnoga pa ulazio na poziciju šestice, to mu je bliže nego Hodaku. Lokomotiva igra obranu čovjek na čovjeka i radi probleme, vidjeli smo to protiv Dinama. Lokomotiva je imala puno problema u izgradnji igre kad imaš Šegu, Almenu i Rebića s druge strane, Garcia je apsolutno pogodio s taktikom. Lokomotiva je u prvom dijelu imala duele 9/33, sve druge lopte su uzimali igrači Hajduka. U zadnje vrijeme Lokomotiva igra loše. Prije dva i pol mjeseca je bila bolja od Hajduka, a sad vidimo koliko je Hajduk kroz trenera i podizanje vrijednosti pojedinačno i momčadski, kroz širenje kadra... Sad se već ne postavljaju pitanja, naravno da moraš graniti medijske gljivice. Imaš najboljeg strijelca lige i Rebića koji raste fizički. Ovo je bio klasični Rebić, guštao sam kad je sam sebi rekao "majmune" kad je ovo fulao. Ali Almenina lopta za Šegu, koliko taj momak radi za momčad. Svatko tko je dobronamjeran i voli nogomet, kojem je Hajduk iznad svega, to mora vidjeti.

Sporne situacije, Rebićevo igranje rukom i mogući faul kod gola?

"Mislim da je sudac donio dobre odluke. Kod Rebićeva udaranja laktom nije bilo udaranja, ne može se vidjeti da je lakat došao do lica Šituma. Što se tiče igranja rukom, ubačen aut, ruka stoji uz tijelo. Sudac je s VAR sobom odsudio korektno", rekao je Vejić.

"Nagledali smo se situacija s VAR-om, u naše se vrijeme to ne bi ni gledalo. Da je VAR poništio gol zbog Rebićeva faula, ne bi se što imalo reći. Ja ga ne bih sudio. Ne znam više mjernu jedinicu, što je intenzitet. Znam da je ovo blaži dodir nego skoro pa ubojstvo Bennacera na Siguru u derbiju. To dovodi ljude u situacije, polariziranja. Volio bih da svi klubovi imaju suđenje kao što ima Hajduk u ovoj sezoni. Dolazi Božić i božićnice, Hajdukova PR služba dobiva apsolutni bonus. Suđenje je na top razini, nije oštećen ni za bod. Sve druge imaju bod, dva, pogreška ili ne... Ali Hajduk ne bi trebao imati nikakav prigovor na suđenje u ovom dijelu sezone", kaže Jeličić.

"Doživjeli smo da je i Layec rekao da je bila greška u suđenju. Čitao sam prošlo izvješće", rekao je Vejić.

"On ima veliko iskustvo u suđenju, sudio je 16 europskih utakmica i zna koja je to razina. Ako ima osam utakmica u prvoj ligi, onda zna", dodao je Jeličić sa smiješkom, prenose 24sata.