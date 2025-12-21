Jelena Rozga zabrinula fanove: "Izdržala sam jer sam imala vas"

Unatoč zdravstvenim poteškoćama, pjevačica Jelena Rozga održala je koncert u Zaboku, pokazavši profesionalnost i predanost publici. Kako je otkrila na svom Instagram profilu, danima se borila s gripom.

Ipak, unatoč lošem zdravstvenom stanju, Rozga je odlučila izaći na pozornicu, a nakon koncerta se emotivnom porukom obratila svojim obožavateljima, zahvalivši im na podršci koju su joj pružili tijekom večeri.

„Ni mene nije zaobišla gripa, ali sinoć sam izdržala jer sam imala vas. Hvala, Zabok“, poručila je pjevačica, istaknuvši koliko joj je energija publike pomogla da koncert privede kraju.