Jelena Rozga otkrila kako njezin dečko podnosi razdvojenost zbog brojnih koncerata: ''On to apsolutno sve shvaća''

Jelena Rozga nakon nedavnog je koncerta u Primoštenu progovorila o brojnim privatnim stvarima - od podrške obitelji, koja ju je i na tom koncertu pratila iza pozornice, preko zdravlja do veze s Ivanom Huljićem. Iako je ovo razdoblje s više problema sa štitnjačom, s kojima se bori već godinama, nastoji uživati i ne brinuti se previše o zdravlju, a tome zasigurno pridonosi i cvjetanje ljubavne veze s Huljićem.

Rozga je sretnija no ikad u vezi s Huljićem, a budući da i on dolazi iz glazbene obitelji i navikao je na putovanja, ne pada im teško razdvojenost zbog njezinog gustog rasporeda ovog ljeta. "Ivan je odrastao u glazbenoj obitelji. Tonči je, kad je Ivan bio mali, često putovao s Magazinom. Naravno, i ja sam puno na putu, ali on to apsolutno sve shvaća - to je moj dio posla, putovanja, izostanci iz kuće. Ali onda, kad se vratim, ja sam tu za njega i uživamo", otkrila je za InMagazin.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Rozga je u travnju potvrdila vezu s Ivanom Huljićem. 47-godišnju pjevačicu i 37-godišnjeg skladatelja i tekstopisca već se ranije povezivalo. Jelena ne priča puno o svojoj ljubavnoj vezi, no u travnju je odlučila potvrditi nagađanja. Ljubav je super, ja sam sretna, mi smo sretni", rekla je tada.

Prošlog se mjeseca također osvrnula na vezu. Nakon jednog koncerta otkrila je da je u Ivana zaljubljena "već sto godina" te da su uspjeli uhvatiti par dana odmora na Krku, gdje je ona napunila baterije za nastavak ljetne koncertne sezone.