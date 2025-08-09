Jednostavna jutarnja navika smanjuje rizik od krvnih ugrušaka

Iako je zgrušavanje krvi neophodno za oporavak od povreda, krvni ugrušci mogu biti izuzetno opasni, čak i smrtonosni.

Prema podacima, oni su značajan faktor rizika za srčane i moždane udare, a komplikacije povezane sa njima uzrokuju na desetke tisuće smrtnih slučajeva godišnje samo u SAD, piše N1.

Rizici i uobičajena jutarnja pogreška

Krvni ugrušak može se razviti kod bilo koga, no rizik povećavaju faktori poput starenja, srčanih i plućnih bolesti, dugotrajnog sjedenja i prekomjerne težine. Međutim, kardiolozi upozoravaju da jedna vrlo česta jutarnja navika dodatno pogoršava situaciju, a to je dehidracija. Upravo zato stručnjaci savjetuju da dan započnete čašom vode i to prije prve kave.

"Kava je blagi diuretik koji povećava gubitak tekućine, a mnogi ljudi započinju dan već dehidrirani zbog noćnog gubitka vode", objašnjava dr. Catherine Weinberg, kardiologinja iz bolnice Northwell’s Lenox Hill. Započinjanje dana običnom vodom pomaže u pravilnoj hidraciji prije nego što unesete napitak koji bi mogao djelovati protiv nje.

S njom se slaže i dr. Anne B. Curtis, kardiologinja sa Sveučilišta u Buffalu. Ona ističe da kava potiče tijelo na gubitak tekućine, što oponaša stanje nedovoljnog unosa vode. "To dovodi do koncentracije krvi i većeg rizika od zgrušavanja", kaže dr. Curtis. Dr. Cheng-Han Chen dodaje da se isto odnosi i na čaj te druge kofeinske napitke.

Zašto je dehidracija opasna?

Glavni problem s dehidracijom jest što ona povećava gustoću, odnosno viskoznost krvi. "To bi tada moglo dovesti do povećanog rizika od zgrušavanja krvi u vašim venama", pojašnjava dr. Chen. Kada ste dobro hidrirani, volumen krvi je veći, što joj omogućuje da slobodno teče kroz tijelo.

"Kada ste dehidrirani, to nije uvijek slučaj", dodaje dr. Alfonso H. Waller s medicinskog fakulteta Rutgers New Jersey.

To ne znači da ćete sigurno dobiti krvni ugrušak ako ponekad zaboravite na ovo pravilo, no važno je da osobe s postojećim faktorima rizika budu svjesne važnosti hidracije. "Zamislite to kao punjenje pumpe - osiguravate da vaš cirkulacijski sustav započne dan u optimalnom stanju", slikovito opisuje dr. Weinberg. "Čak i jedna čaša vode prije jutarnje kave može značajno utjecati na viskoznost krvi tijekom dana."

Ipak, važno je napomenuti, kako kaže dr. Dawn Warner Kershner, kardiologinja iz The Heart Center at Mercy: "Pijenje vode ne sprječava izravno krvne ugruške. Međutim, korisno je u redukciji rizika."

Što još možete učiniti?

Ako imate temeljne faktore rizika, poput pretilosti ili bolesti srca, ključno je upravljati tim stanjima što je bolje moguće. Uz to, važno je ostati aktivni tijekom dana - ustanite i prošećite svakih sat vremena, posebno tijekom putovanja, i mijenjajte položaj dok sjedite.

Održavanje dobre hidracije ostaje jedan od najvažnijih faktora. "Mnogi ljudi ne shvaćaju da je blaga, kronična dehidracija značajan, ali potpuno sprječiv faktor rizika za ugruške", zaključuje dr. Weinberg.