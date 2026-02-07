Jednostavan desert bez pečenja: Napravite kolač za samo 15 minuta

Ovaj brzi desert priprema se za svega 15 minuta.
Osnova kolača su petit keksi, Nutella i kremasta vanilija, a rezultat je mekan i ukusan desert koji postaje još bolji nakon kraćeg hlađenja u hladnjaku, prenosi N1.
Sastojci:
1 pakiranje petit keksa
manja količina Nutelle
1 krema za torte s okusom vanilije
200 ml vrhnja za šlag
100–150 ml hladnog mlijeka
malo kakaa za posipanje ili ribane čokolade
Priprema:
Dvije trećine petit keksa premažite tankim slojem Nutelle i spojite ih u parove kako biste dobili duple kekse. Spojene kekse kratko umočite u hladno mlijeko i složite ih jedan do drugoga u lim ili odgovarajuću posudu.
Kremu za torte s okusom vanilije izmiksajte s vrhnjem za šlag, a zatim postupno dodajte hladno mlijeko dok ne dobijete glatku i srednje gustu kremu.
Kremu ravnomjerno nanesite preko složenih keksa, a zatim preko kreme složite preostale kekse koje ste prethodno kratko umočili u mlijeko.
Kolač pospite kakaom i ostavite da se hladi u hladnjaku. Što duže stoji, kolač će biti mekši i ukusniji. Ovaj jednostavan desert bez pečenja savršen je izbor kada želite brzo, a ukusno rješenje uz minimalan trud. Dobar tek!