Jednostavan desert bez pečenja: Napravite kolač za samo 15 minuta

Ovaj brzi desert priprema se za svega 15 minuta.

Osnova kolača su petit keksi, Nutella i kremasta vanilija, a rezultat je mekan i ukusan desert koji postaje još bolji nakon kraćeg hlađenja u hladnjaku, prenosi N1.

Sastojci:

1 pakiranje petit keksa

manja količina Nutelle

1 krema za torte s okusom vanilije

200 ml vrhnja za šlag

100–150 ml hladnog mlijeka

malo kakaa za posipanje ili ribane čokolade

Priprema:

Dvije trećine petit keksa premažite tankim slojem Nutelle i spojite ih u parove kako biste dobili duple kekse. Spojene kekse kratko umočite u hladno mlijeko i složite ih jedan do drugoga u lim ili odgovarajuću posudu.

Kremu za torte s okusom vanilije izmiksajte s vrhnjem za šlag, a zatim postupno dodajte hladno mlijeko dok ne dobijete glatku i srednje gustu kremu.

Kremu ravnomjerno nanesite preko složenih keksa, a zatim preko kreme složite preostale kekse koje ste prethodno kratko umočili u mlijeko.

Kolač pospite kakaom i ostavite da se hladi u hladnjaku. Što duže stoji, kolač će biti mekši i ukusniji. Ovaj jednostavan desert bez pečenja savršen je izbor kada želite brzo, a ukusno rješenje uz minimalan trud. Dobar tek!