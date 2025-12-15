Jednoglasno usvojeni planovi HNK Split za 2026. godinu

Sjednica Kazališnog vijeća HNK Split održana je u ponedjeljak, a na njoj je jednoglasno usvojen financijski i programski plan za 2026. godinu.

Možemo reći da je riječ o svojevrsnom presedanu ako uzmemo u obzir da se slično nije dogodilo posljednjih godina. Potvrdila nam je to predsjednica Kazališnog vijeća prof. dr. sc. Marija Boban.

"Zadovoljni smo, sve što smo predložili prošlo je jednoglasno. Program je izmijenjen, po pitanju opere skoro u kompletu, po pitanju baleta također, jedan baletni naslov je ostao, drugo je izmijenjeno, po potanju drame također.

Prva operna premijera je Ero s onoga svijeta, nakon 2001. godine, imat ćemo Krležinu Ledu kao prvu premijeru drame i balet Giselle. To su tri prve premijere na velikoj sceni", kazao nam je nakon sjednice v.d. intendanta Božo Župić.

Na sceni HNK bit će izvedena i Kraljica lopte iz 1926. godine, opereta nastala u suradnji s Hajdukom.