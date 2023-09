Jednog od ponajboljih Vatrenih pitali što misli o Perišiću u Hadjuku: "Bolje da se ne miješam u to"

Brojke ne lažu: Andrej Kramarić (32) postigao je 26 pogodaka za hrvatsku nogometnu reprezentaciju u 87 nastupa (ima i devet asistencija), a u čak 14 navrata njegov pogodak bio je ili prvi na utakmici, ili prvi u njoj za Hrvatsku, ili odlučujući. Zbilo se to i u Erevanu, u kvalifikacijskoj utakmici s Armenijom, u kojoj je Hrvatska slavila s 1:0 pa je Kramarić s tri pogotka sada najbolji strijelac vatrenih u ovom ciklusu. Mateo Kovačić i Bruno Petković postigli su po dva, Luka Ivanušec i Mario Pašalić po jedan pogodak, piše Večernji list.

Andrej Kramarić javio se u utorak na telefonski poziv iz Večernjeg lista. Je li vas na terenu u Erevanu frustriralo i živciralo što naša momčad toliko promašuje u čistim gol-šansama, možda nam se moglo i osvetiti?

– Nije me živciralo. Bolje da imaš deset šansi, da dobro igraš, stvaraš i kreiraš nego da u tome ne uspijevaš. Ako ne stvaraš šanse, znači da nisi pravi u igri. Da, imali smo puno šansi protiv Armenaca, na žalost nismo zabili koliko smo trebali i koliko smo očekivali na papiru. Ali, lopta je okrugla, jako se često događa i na treninzima da je teško zabiti gol. Znate kako se kaže, u nogometu je najteže zabiti gol. I ovo što se dogodilo nama u Erevanu dogodilo se u nogometu puno, puno puta. Ali, eto, ušla je ta jedna moja i uzeli smo tri boda – kazao je Kramarić.

Kako gledate na Perišićev post od devet utakmica zaredom bez pogotka za reprezentaciju? Vas dvojica sada izvrsno surađujete, vi ste postigli dva pogotka u posljednje dvije utakmice, a Ivana nikako da krene gol.

– Uopće se ne brinem za Perišića. On je maksimalni profesionalac i top dečko, dobro znam koliko je karakteran, kakvoga je mentaliteta. A ono što se prije pisalo o našemu odnosu zaista mi je bilo smiješno. Nikakve tenzije između Ivana i mene nisu postojale, mi se izuzetno međusobno respektiramo, imamo dobar odnos, nikada zapravo međusobno nismo imali problema. U nogometu se neki put sve tako brzo odvija na terenu da nekada i ne vidiš suigrača u boljoj poziciji, ali s obzirom na to da je on odigrao "milijun" utakmica za reprezentaciju, odigrat će ih još puno i sigurno će doći trenutak kad će i Ivan zabiti gol. Uostalom, zabijao je već u vrlo bitnim utakmicama – kaže Andrej Kramarić.

Što vi, kao dinamovac, kažete na mogućnost da Ivan Perišić dođe u Hajduk?

– To je odluka Ivana Perišića i Hajduka, bolje da se ne miješam u to – uzvraća Kramarić.

Bruno Petković, kao još jedan vaš partner u napadu, sjajno je iskoristio posljednje dvije utakmice.

– Svi znamo sve o Petkoviću, pa nije on prvi put u reprezentaciji, nego dulji niz godina, i znamo da može pridonijeti puno. Naravno, nama je svaki igrač bitan, i onaj koji uđe s klupe i onaj koji počne utakmicu, a Petković je samo dokazao da se može na njega računati. Stalno ponavljam: samo treba tako nastaviti, osjećati se dobro i da kao momčad radimo ono što smo i do sada. Baš sam sad pročitao kako je ovo bila naša deseta pobjeda u gostima zaredom – zvuči doista nevjerojatno!

Provlači se teza da je reprezentacija već pomalo postala dosadna, tako dominantna, superiorna i nedodirljiva. Strahujete li da se ne počnete osjećati presigurnim i da ta dominacija negdje ne pukne, kad se najmanje nadamo?

– Dok imamo ovako kvalitetne, top igrače, neće to puknuti. Naravno, moguće je da nam se dogodi trenutak slabosti na nekome turniru i da tamo treba imati i sreće, kao što smo je imali u Rusiji i u Kataru, pa i u Ligi nacija. A sad, što će biti za deset godina, to mi je teško reći. Svi smo svjesni da starimo, da vrijeme ide, da neće Luka Modrić igrati do "stote" godine, da Brozović neće moći uvijek trčati "sto kilometara" po utakmici...

Pitanje se odnosilo na sljedeće razdoblje reprezentacije: mislite li da smo još neko vrijeme u stanju držati poziciju u europskom i svjetskom vrhu?

– Neću uopće najavljivati nikakve nove medalje. To što smo mi napravili – to je nešto čudesno! Toliko toga smo napravili lijepoga da mi se čini da je malo glupo tražiti od nas ponovno neku novu medalju. Pa mi smo već ostvarili nešto što nitko prije nas na svijetu nije uspio; tri medalje zaredom na velikim natjecanjima – naglašava Kramarić i dodaje:

Luka će igrati do 46.!

– Ono što mene najviše veseli, što ja volim vidjeti jest kako smo i dalje motivirani, da ne živimo u prošlosti i na staroj slavi, svi želimo prema naprijed, ne stajemo! To je najveća kvaliteta naše momčadi. Možemo mi biti fantastični igrači, ali ako ti nisi motiviran, ako ne daješ svaki dan "svoj život" za treninge, za nogomet, odmah će se to vidjeti na terenu. Ali, ja vidim kakvi smo mi karakteri, kakvi smo profesionalci, mi jako dobro znamo što u kojemu trenutku raditi. Zbog toga sam jako ponosan što sam dio ove momčadi. To je mentalni sklop kakav ima i Real Madrid! Kada osvojiš "sto puta" Ligu prvaka, ti je želiš ponovno osvojiti. Takvi smo i mi! To se teško uči, to jednostavno imaš – tu vječnu želju za pobjeđivanjem.

Jeste li u ijednom trenutku ovoga ljeta pomislili da bi se kapetan Luka Modrić mogao oprostiti od reprezentacije?

– Ma ni u jednom trenutku nisam bio iznenađen što je ostao u reprezentaciji. Igrat će on do 46. godine! – nasmijao se na kraju Andrej Kramarić, koji nezadrživo juri prema stotome nastupu za Hrvatsku.

Od reprezentativaca iz aktualnoga saziva više nastupa imaju Luka Modrić (168), Ivan Perišić (129), Domagoj Vida (102), Mateo Kovačić (95) i Marcelo Brozović (89).