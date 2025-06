Jedno voće iznenađujuće pridonosi zdravlju crijeva i mozga

Ljeto donosi brojne male užitke – od popodnevnog odmora do hrane koja nas podsjeća na sunce, more i bezbrižnost. Međutim, neka sezonska voća ne ističu se samo okusom, već i nizom zdravstvenih prednosti koje mogu olakšati neke od čestih tegoba poput nadutosti, zadržavanja tekućine i umora. Jedno voće posebno je omiljeno među dijetetičarima i nutricionistima – i to s razlogom, piše Index.

Riječ je o marelicama - sočnom voću koje nije samo ukusno, već i iznimno korisno za zdravlje probave i kože. "Marelice su bogate topljivim i netopljivim vlaknima, pa su odlične za crijevni tranzit", kaže nutricionistica i psihologinja Itziar Digón za Vogue.

Dodaje da one hrane korisne crijevne bakterije, što potvrđuje i nutricionistica Laura Parada: "Osobito u sušenom obliku, marelice mogu pomoći kod zatvora upravo zbog visokog udjela vlakana." Uz to, vlakna pomažu i kod smanjenja nadutosti, što je tijekom ljetnih vrućina posebno korisno.

Marelice također pozitivno utječu na mozak i kožu

Osim vlakana, marelice sadrže i kalij koji djeluje diuretski i potiče izlučivanje viška tekućine iz organizma. "Imaju i prirodne kiseline poput jabučne i limunske, koje potiču probavu i bolju apsorpciju nutrijenata", dodaje Parada. Marelice su također voće s niskim udjelom šećera pa su često preporučene osobama koje pate od upalnih stanja u probavnom sustavu, uključujući i nadutost.

Dobrobiti marelica ne završavaju u probavnom sustavu – one također pozitivno utječu na mozak i kožu.

"Kada jedemo hranu bogatu vlaknima, potičemo fermentaciju u crijevima koja oslobađa kratkolančane masne kiseline. One pomažu u smanjenju neuroinflamacije i podržavaju emocionalnu ravnotežu", objašnjava farmaceutkinja Irache Alonso. Uz to, marelice su bogate beta-karotenom koji se u tijelu pretvara u vitamin A.

Dermatologinja dr. Mar Mira kaže: "Marelice su jedan od glavnih izvora provitamina A, koji je ključan za zdravlje kože", dok dr. María José Crispín ističe da njihovi pigmenti i antioksidansi podržavaju proizvodnju melanina i pripremaju kožu za sunce.