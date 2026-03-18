Jedne ga brišu, druge ponosno nose: Treba li žena uzeti suprugovo prezime ili nakon udaje zadržati svoje?

Mnoge žene prije udaje pomno razmišljaju prikloniti se tradiciji i promijeniti prezime ili, poput mnogih danas, samo nadodati suprugovo. Promijeniti prezime ili ne, pitanje je sad, a slavne su dame svoje mišljenje otkrile novinaru IN Magazina Davoru Gariću.

Šuškanjima o vjenčanju Antee Kodžoman je došao kraj jer je najljepša Hrvatica i službeno na Instagramu promijenila prezime iz Kodžoman u Gaćeša. Zanimljivo, Indira je objavila razvod u srpnju 2024. no muževo prezime Levak još uvijek nije promijenila. Supruga Baby Lasagne Elizabeta Ružić dodala je Markovo prezime Purišić.

'Na papirima sam Maja Šuput Tatarinov, a u duši sam Maja Tatarinov!'

A ovako je o svojem prezimenu govorila Maja kad je uplovila u bračnu luku sa sada bivšim suprugom Nenadom.

Majo, za početak mi moraš reći da li si i dalje Maja Šuput ili si Maja Tatarinov?

''Za medije sam Maja Šuput, na papirima sam Maja Šuput Tatarinov, a u duši sam Maja Tatarinov! To sam sad smislila, ali fakat je dobro!'', govorila je Maja tada.

Na svoje, javnosti dobro poznato prezime Lugomer, Lucija je nakon udaje, baš poput Maje, dodala prezime svojeg supruga.

''Ja sam od prve kad sam komentirala među ostalim i taj dio sa svojim sadašnjim suprugom, ja sam rekla da bih voljela nadodati njegovo prezime, tako da sam i dalje Lucija Lugomer uz to još jedno prezime. To mi je nekako...i dalje sam svoja, ali sam i njegova, znaš, i onda ja to kombiniram kako meni paše!'', objasnila nam je Lucija.

To kod mnogih dama ne dolazi u obzir. Za neke je uzeti suprugovo prezime tradicija, ali i dokaz pripadnosti.

''Ta promjena prezimena za mene je nekako simbolična, kao, tvoja sam! Isto kao što mi je jako bitno nositi prsten vjenčani, a neki to nose taj dan pa im onda kao smeta...i tu sam nekako romantičarka i zbog toga sam ga promijenila u potpunosti'', priznala je za IN Magazin Žanamari Perčić.

Borna Kotromanić pak ima jedinstven slučaj podrijetla svojeg prezimena. Mnogi je poznaju kao Bornu Rajić, prema bivšem suprugu, no to je davno zaboravljena priča.

Tradicija ili osobni izbor? Rasprava koja dijeli i poznate dame

''Ja bih čim manje da se tradicija petlja u takve stvari, jer mislim da mi ipak biramo svoje prezime, ja evo sam isto odabrala to svoje Kotromanić, ne po babi ni po stričevima, nego po svom vlastitom nahođenju'', objasnila je Borna.

''Kao prvo, Harapinka sam zadnja. Htjela sam prezime Harapin svakako ostaviti uz sebe, i navodno u toj kombinaciji s Tihana i Zalepugin, to mi je jedino sretno po numerologiji. Onda, za Zalepugin sam se borila, međutim postojala je već prije gospođa Zalepugin, pa sam ja onda dodala svo troje, osim toga, kad me potpisujete, to traje dugo, onda me se mora vidjet'', priča Tihana Harapin Zalepugin.

Leonarda Lončar doživjela je pravu zbrku oko svojeg prezimena.

''Ja sam igrom slučaja izostavila muževo prezime, kada smo se ženili u Milanu, i poslije ga više nisam promijenila. Svi su me prekrstili u Boban, a nikad nisam bila Boban. Ja sam uvijek bila Lončar, zato je moja linija bila L.L., a ne nekakav umjetnički naziv...zato kaj nikad nisam bila Boban. Udala sam se za njega pa sam vam svima bila Bobanica i Boban, ali stvarno, prezime je uvijek bilo moje'', otkrila je Leonarda Lončar, piše Dnevnik.hr.

Promijeniti prezime ili ne, upitali su i dame koje još nisu izgovorile sudbonosno DA.

''Evo, nećeš vjerovati, ja sa svojom mamom jako puno raspravljam o tome jer ja kažem da svoje prezime neću mijenjati, jer sam jako ponosna na njega i dugo sam gradila svoje ime da bude prepoznatljivo, i sad ga ići mijenjat zbog čovjeka, ne želim! Možda nadodam, možda! Ali svoje prezime neću mijenjat! Mama mi kaže - ''Promijenit ćeš ga!'', ''Ne neću ga mijenjat!'''', kaže slastičarka Ivana Čuljak.

''Ja imam sreću što imam toliko zvučno ime da me ljudi više znaju pod Domenica nego pod Domenica Žuvela. Jednog dana, ne bi imala problem ni promijeniti, mislim da ne bih čak dva, to mi je predugo. Prvo, presporo pišem, i sad da još moram napisat Domenica i dva prezimena, to ne bih nikad napisala, tako da ću sigurno samo jedno imat'', otkrila nam je Domenica Žuvela.

Čini se da je promjena prezimena ipak vrlo osobna i individualna odluka pa univerzalnog savjeta nema.

''Nemam ja neka instant riješenja u rukavu, ono što je bitno po meni je da svatko to čini onako kako mu srce nalaže i da iza toga zaista stoji, da je ta odluka odraz njegove želje, a ne nekog običaja i da to bude po defaultu. ja bih voljela da si malo više uzmemo slobode i da o takvim stvarima malo više promišljamo'', zaključila je Borna Kotromanić.

''Ne mislim sad nekom savjetovat napravi tako ili tako, ljudi su iz nekih drugih razloga izrazito vezani za svoje prezime, pogotovo ovako u javnom životu'', zaključila je Žanamari Perčić.

''Sa ljudima koji su malo otvorenijeg uma da je to toliko nekako nebitno, da ostaviš svoje i da imate različita prezimena, kome je drago nek radi šta želi!'', zaključila je Domenica.

S promijenjenim prezimenom, samo sa svojim ili oba, potrudite se da ne dođe do rastave nego da ljubav cvjeta svakog dana.