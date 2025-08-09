Jedna žlica ovog napitka mijenja sve, stručnjaci oduševljeni

Poznata francuska biokemičarka Jessie Inchauspé, autorica bestselera o zdravoj prehrani, nedavno je iznijela zanimljive tvrdnje o blagodatima konzumacije octa.

Prema njezinim riječima, ocat može imati pozitivan učinak na razinu šećera u krvi, kolesterol i visceralne masnoće.

Zdravstvene prednosti octa

Doktorica Jessie Inchauspé ističe da ocat sadrži octenu kiselinu koja može smanjiti porast glukoze u krvi i do 30 posto – bez ikakvog posebnog truda. Preporučuje konzumaciju jedne žlice običnog kuhinjskog octa razmućenog u velikoj čaši vode, desetak minuta prije glavnog obroka, prenosi Krstarica.

Ova jednostavna navika može rezultirati manjim skokom šećera u krvi, smanjenom žudnjom za hranom i manje izraženim umorom nakon jela.

Kako ocat utječe na prejedanje?

Jessie je provela eksperiment sa 2.700 sudionika iz 110 zemalja, tijekom kojeg su ispitanici usvajali njezine prehrambene navike kroz razdoblje od mjesec dana.

Eksperiment je uključivao:

slani doručak tijekom svih četiri tjedna,

svakodnevno konzumiranje octa kroz tri tjedna,

povrtna predjela kroz dva tjedna,

šetnju nakon obroka u posljednjem tjednu.

Nevjerojatnih 90 % sudionika primijetilo je smanjenu žudnju za hranom i povećanu razinu energije. Također su izvijestili o poboljšanju kvalitete sna, hormonalne ravnoteže, stanja kože, raspoloženja i kontrole dijabetesa.

Jesti povrće – prvo pravilo

Jessie posebno naglašava važnost da u svakom obroku povrće bude prvo što pojedete. Objašnjava da vlakna iz povrća stvaraju mrežu u crijevima koja usporava ulazak šećera u krvotok, čime se sprječavaju nagli skokovi šećera u krvi.

Ova praksa može vam pomoći da se dulje osjećate siti i smanjiti potrebu za prejedanjem ili čestim grickanjem, prenosi express.co.uk.

Prevencija zdravstvenih problema

Povišena razina kolesterola i šećera u krvi može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija poput srčanih bolesti i moždanog udara. Ocat može djelovati preventivno jer smanjuje skokove glukoze i inzulina te može imati povoljan učinak na razinu kolesterola.