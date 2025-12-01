Jedna osoba poginula na jugu zemlje. Policija otkrila koliko je mjera poduzeto

U proteklom tjednu na području Policijske uprave dubrovačko-neretvanske zabilježena je jedna prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala i četiri prometne nesreće s ozlijeđenim osobama u kojima je jedna osoba teže, a četiri su lakše ozlijeđene. S materijalnom štetom zabilježene su tri prometne nesreće.

Provodeći mjere kontrole prometa policijski službenici su protiv počinitelja prometnih prekršaja poduzeli 501 represivnu mjeru od kojih izdvajamo mjere poduzete prema osobama, počiniteljima prekršaja koji su najčešći uzročnici težih prometnih nesreća tzv. „četiri ubojice u prometu“ te su tako 253 osobe sankcionirane zbog prekoračenja dopuštene brzine kretanja, 13 mjera je poduzeto prema osobama koje nisu koristile sigurnosni pojas, a 18 osoba je prekršajno sankcionirano zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. Zbog nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje sankcionirano je 12 osoba.