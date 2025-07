Jedna jutarnja navika može napraviti čudo za koncentraciju

Buđenje ujutro zna biti izazovno, osobito kad osjećate umor i čeka vas dug dan. No dobra vijest jest da već nekoliko jednostavnih navika može potaknuti mozak i poboljšati fokus tijekom dana. Osjećaj pospanosti odmah nakon buđenja rezultat je inercije spavanja, odnosno privremenog stanja dezorijentacije i smanjene mentalne jasnoće koje obično traje oko 30 minuta, a izraženije je kod onih koji spavaju premalo.

Slično tvrdi i obiteljski liječnik dr. Mike Sevilla, koji navodi da je "mozgu ujutro potreban mali poticaj jer prelazi iz načina spavanja u budno stanje". Iako se čini da šalica kave može odmah pomoći, još je učinkovitije uključiti neku aktivnost koja nježno "pokreće" mozak i pomaže ući u ritam dana, prenosi Index.

Trik koji može poboljšati fokus u nekoliko minuta

Ako ste jako pospani, hladna voda na licu mogla bi biti iznenađujuće učinkovit način za razbuđivanje. Studije pokazuju da osobe koje se umiju hladnom vodom nakon drijemanja mogu doseći razinu budnosti kao da nisu ni spavale, i to već nakon pet minuta.

Sličan učinak ima i hladan tuš. "Na kraju tuširanja prebacim na hladnu vodu, to mi stvarno pomaže da postanem mentalno spreman za dan", kaže dr. Sevilla.

Dodatni načini što ujutro činiti za bolji fokus

Ako niste ljubitelj hladne vode (čak i tijekom ovih temperatura), evo drugih opcija koje liječnici preporučuju:

Meditacija: Kratka meditacija može smiriti um i pripremiti mozak za dan.

Izlazak na dnevno svjetlo: Prirodno svjetlo pomaže regulaciji ciklusa spavanja i budnosti.

Tjelovježba ili jutarnja šetnja: Fizička aktivnost potiče cirkulaciju i energiju.

Doručak koji podržava zdravlje crijeva: Pravilna prehrana utječe na mentalne funkcije.

Što izbjegavati odmah nakon buđenja?

Kaotična jutra mogu lako dovesti do loših navika, a jedna od najgorih jest gledanje u mobitel odmah nakon buđenja. "To može potaknuti stres, a ne pomoći mozgu", upozorava dr. Sevilla i dodaje: "Neprestano traženje dopaminskih podražaja kroz pregledavanje sadržaja na mobitelu može dovesti do kroničnoga umora."