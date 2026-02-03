Jedna europska država zabranju društvene mreže mlađima od 16 godina

Španjolska će zabraniti korištenje društvenih mreža djeci mlađoj od 16 godina, a platforme će morati uvesti sustave provjere dobi, izjavio je španjolski premijer Pedro Sánchez u utorak na Svjetskom vladinom summitu (World Government Summit) u Dubaiju, piše Euronews.

Obvezna provjera dobi i stroža pravila za platforme

Prema najavi, društvene mreže u Španjolskoj neće smjeti biti dostupne korisnicima mlađima od 16 godina, dok će tehnološke kompanije biti obvezne implementirati učinkovit mehanizam verifikacije dobi.

Sánchez je istaknuo i da će njegova vlada već sljedeći tjedan predstaviti novi zakon kojim bi se rukovoditelji društvenih mreža mogli smatrati odgovornima za nezakonit i sadržaj koji potiče mržnju na njihovim platformama.

Najava iz Španjolske dolazi nakon australske, prve takve zabrane u svijetu, uvedene u prosincu za djecu mlađu od 16 godina. Australski internetski regulator prošlog je mjeseca objavio da su društvene mreže uklonile oko 4,7 milijuna računa koji su pripadali korisnicima mlađima od 16 godina, kako bi se uskladile sa zakonom koji je stupio na snagu 10. prosinca.

Ipak, pojavila su se i izvješća da djeca pokušavaju zaobići ograničenja — među ostalim i tako da namjerno gužvaju lice kako bi oponašala bore i izgledala starije.

Europa pooštrava stav: Velika Britanija, Danska i Francuska razmatraju slične mjere

Slične mjere razmatraju i druge europske zemlje, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Dansku i Francusku. U Francuskoj su zastupnici prošlog mjeseca odobrili prijedlog zakona kojim bi se zabranilo korištenje društvenih mreža djeci mlađoj od 15 godina, javlja Euronews.

Emmanuel Macron je zatražio da se zakon usvoji po ubrzanom postupku, a u idućim tjednima o njemu bi trebao raspravljati Senat.