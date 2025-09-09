Jedna dijeta može povećati rizik od smrti od srčanih bolesti za 135%

U posljednje vrijeme jedna se popularna strategija prehrane često spominje kao način za mršavljenje. Privlači pažnju zbog svoje jednostavnosti - nije riječ o vrsti hrane, već o vremenskom okviru u kojem se jede. Unatoč brojnim pohvalama, stručnjaci upozoravaju da postoje pitanja oko njezine dugoročne sigurnosti i učinkovitosti.

Ta strategija naziva se povremeni post (engl. intermittent fasting), odnosno vremenski ograničeno jedenje. Iako mnogi vjeruju da donosi zdravstvene koristi, nova studija američkih i kineskih istraživača pokazala je zabrinjavajuće rezultate. Prema njihovim podacima, osobe koje su svakodnevno imale prozor hranjenja kraći od osam sati imale su 135 posto veći rizik od smrti uzrokovane srčanim bolestima u usporedbi s onima koji su jeli unutar 12 do 14 sati, prenosi EatingWell.

Važno je napomenuti da istraživači nisu pronašli povezanost između povremenog posta i smrtnosti od raka ili opće smrtnosti, iako je jedan model pokazao povećani rizik i na toj razini. Stručnjaci upozoravaju i na ograničenja studije, poput toga da su podaci o prehrambenim navikama prikupljeni samo putem dvaju 24-satnih upitnika, što možda ne odražava stvarne dugoročne navike ispitanika.

Zaključak istraživanja je da, iako povremeni post može nekima odgovarati, postoje potencijalni rizici, osobito kada se vremenski okvir jela suzi na manje od osam sati. Stručnjaci ističu da je važno razmisliti donosi li takav režim doista koristi i postoje li manje restriktivni načini koji jednako pomažu pri mršavljenju, a pritom dugoročno čuvaju zdravlje.