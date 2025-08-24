Jedna česta navika tiho narušava zdravlje crijeva

Iako se bakterije često percipiraju negativno, liječnici naglašavaju da zdrave crijevne bakterije imaju ključnu ulogu u probavi, imunitetu i zaštiti od bolesti. No, prema pisanju magazina Parade, jedna svakodnevna navika mogla bi ugroziti njihov osjetljivi balans – prečesta upotreba dezinficijensa za ruke.

„Crijevne bakterije su milijuni mikroba koji žive u našim crijevima. Oni pomažu probaviti hranu, proizvode vitamine, podržavaju imunitet i štite od štetnih klica“, objašnjava dr. Yoshua Quinones. Dodaje da pretjerana uporaba dezinficijensa, osobito onih s visokim udjelom alkohola, isušuje i oštećuje kožu, čime se narušava i njezin mikrobiom, a posljedično i crijevni.

Slično upozorava i dr. Raj Dasgupta: „Određena izloženost mikrobima zapravo pomaže izgraditi i podržati imunitet i raznolikost mikrobioma. Kada pretjerujemo s dezinficijensom, možemo uništiti i korisne mikrobe.“

Prema pregledu istraživanja iz 2024., prekomjerna uporaba dezinficijensa povezana je s većim rizikom od gastrointestinalnih bolesti, ali i s kožnim stanjima poput akni i psorijaze. Alergologinja i imunologinja dr. Kara Wada upozorava da smanjenje „dobrih bakterija“ može dovesti do alergija, autoimunih poremećaja i metaboličkih problema.

Kako bi se očuvala ravnoteža mikrobioma, liječnici preporučuju ograničenu upotrebu – najviše 10 do 15 puta dnevno. „Sapun i voda uvijek su bolji izbor“, kaže dr. Wada, naglašavajući da sapun fizički ispire prljavštinu i mikrobe, dok dezinficijensi ubijaju bez razlike između dobrih i loših bakterija.

Zaključak stručnjaka je jasan: dezinficijens treba koristiti samo kada sapun i voda nisu dostupni, primjerice nakon dodirivanja javnih površina ili prije jela.