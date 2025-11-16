Jedan tajni sastojak: Krafne će uvijek ispasti mekane

Naše bake uvijek su dodavale jedan tajni sastojak u tijesto za krafne – zato uvijek ispadnu mekane i nikad ne upijaju ulje. Krafne nas podsjećaju na djetinjstvo, kada su nas bake dočekivale toplim, slatkim pecivom koje je mirisalo već s ulaznih vrata. Mekane i prozračne, mnogima su omiljene. Njihov jedini nedostatak je to što se prže u puno ulja pa mogu biti masne.

"Magični" sastojak

Naime, ako u tijesto dodate prašak za pecivo ili sodu bikarbonu, ono neće upiti ulje. No taj trik većina domaćica već zna. Također, ulje mora biti dobro zagrijano, jer se tako sprječava upijanje viška masnoće.

Postoji još jedan "magični" sastojak za koji mnogi ne znaju, a to je alkohol koji se dodaje u tijesto. Ako dodate samo žlicu nekog jačeg alkohola (npr. votke ili konjaka), rezultat će biti savršen. Tijesto za krafne tada neće upiti ulje, a ostat će prozračno i mekano, piše Stvar ukusa, a prenosi Krstarica.