Jedan simptom otkriva previsok šećer u krvi – i ne smije se ignorirati

Povišene razine šećera u krvi često ostanu neprimijećene sve dok se ne razviju izraženiji simptomi. Stručnjaci upozoravaju da su rani znakovi lako zanemarivi, što povećava rizik od ozbiljnih komplikacija ako se stanje na vrijeme ne prepozna i ne liječi.

Endokrinolozi naglašavaju jedan simptom koji posebno ne smijemo ignorirati – pretjeranu žeđ. Naime, višak glukoze tjera bubrege na pojačan rad kako bi se ona izbacila iz organizma. To dovodi do učestalog mokrenja i posljedične dehidracije, zbog čega se javlja stalna žeđ.

– To je jedan od najčešćih ranih znakova previsokog šećera u krvi – objašnjava dr. Samar Singh za Parade. Njegov kolega dr. Yoon Kook dodaje kako upravo to stanje često vodi u začarani krug – osobe posežu za zaslađenim napicima poput sokova i gaziranih pića, što dodatno pogoršava problem.

Jednostavan test otkriva problem

Ako se pretjerana žeđ javi zajedno s učestalim mokrenjem, liječnici savjetuju da se odmah napravi krvni test. – Takva analiza može pokazati povišene razine glukoze i pomoći u ranom otkrivanju dijabetesa ili predijabetesa, kada je bolest najlakše držati pod kontrolom – ističe dr. Singh.

Za one koji već imaju dijabetes, taj simptom može značiti da je šećer previsok, pa je potrebno provjeriti razinu glukoze, terapiju ili inzulin te se savjetovati s liječnikom.

Drugi simptomi i moguće komplikacije

Osim žeđi, ranim znakovima hiperglikemije smatraju se učestalo mokrenje, pojačana glad, glavobolje i zamućen vid. Ako stanje potraje, mogu se javiti umor, sporije zacjeljivanje rana i gubitak tjelesne težine. Neliječena hiperglikemija može dovesti do teških posljedica, uključujući dijabetičku ketoacidozu, moždani i srčani udar, bubrežne bolesti ili gubitak vida.

Promjene životnog stila ključne

Stručnjaci poručuju da se rizik može značajno smanjiti uvođenjem zdravih navika. Uravnotežena prehrana, redovita tjelovježba, smanjenje unosa alkohola i prestanak pušenja imaju važnu ulogu u prevenciji.

– Čak i male promjene, poput šetnje nakon obroka ili smanjenja zaslađenih pića, mogu napraviti veliku razliku u kontroli šećera i općem metaboličkom zdravlju – zaključuje dr. Singh.