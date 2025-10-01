Jedan sastojak bolonjez čini savršenim, a mnogi ga uopće ne stavljaju

Špageti bolonjez jedno su od najpoznatijih jela talijanske kuhinje i nezaobilazan obrok na stolovima diljem svijeta. Iako originalno potječe iz Bologne, gdje se recept naziva ragù alla bolognese, tijekom godina nastale su bezbrojne varijacije. Gotovo svaka kuhinja ima svoju verziju, no britanski chef s Michelinovom zvjezdicom Paul Foster tvrdi da upravo on zna što nedostaje mnogima koji žele autentičan okus.

U nedavnom videu na TikToku, Foster je naglasio da ključ uspjeha leži u – mlijeku. “Dodajete li mlijeko u bolonjez? Ako ne, vrijeme je da počnete”, poručio je, istaknuvši kako ga brojni tradicionalni talijanski recepti redovito koriste. Prema njegovim riječima, mlijeko umaku daje punoću i zaokružuje okus.

Kako priprema svoj bolonjez

Fosterov recept započinje klasičnom kombinacijom sitno sjeckanog luka, celera i mrkve. Povrće kratko pirja na maslinovu ulju s malo soli, a zatim dodaje svježi timijan i naribani češnjak. Nakon nekoliko minuta, smjesu povrća izvadi iz lonca i na istoj masnoći preprži mljeveno meso – polovicu junetine i polovicu svinjetine.

Kada meso poprimi boju i tekućina ispari, podlije ga crnim vinom te kuha dok se ne reducira. Zatim ubacuje žlicu koncentrata rajčice, vraća povrće u lonac, dodaje konzervu sjeckanih rajčica i pileći ili goveđi temeljac. Upravo u toj fazi dodaje se mlijeko, sastojak koji, prema Fosteru, čini razliku između prosječnog i izvrsnog bolonjeza.