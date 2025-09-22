Jedan od naših najuspješnijih sportaša teško ozlijeđen na treningu, završio na operaciji

Tek što je otišao na najprestižnije američko sveučilište u vodenim sportovima Texas Univesity, dogodila se teška ozljeda najboljeg hrvatskog skakača u vodu, Zadranina Mateja Nevešćanina (KSV Zadar 2011) puknuće prednjih križnih ligamenata, objavio je Radio Zadar.

– Nesretno, na treningu, ali sport je takav. Operacija je obavljena u Hrvatskoj i uspješno je prošla. Već nakon dva dana vidljiv je bio napredak, a sada slijedi dugotrajna rehabilitacija – kaže Matej.

Nevešćanin iza sebe već ima povijesne rezultate za hrvatsko skakanje u vodu – zlatnu medalju na Europskom juniorskom prvenstvu u Rijeci 2023. na dasci od 1 m, prvu hrvatsku juniorsku zlatnu medalju uopće.

U seniorskoj konkurenciji 2024. izborio je finale Europskog prvenstva u Beogradu i zauzeo sedmo mjesto s 329,10 bodova, što je najbolji seniorski rezultat u povijesti hrvatskog skakanja u vodu.

U 2025. postao je prvi Hrvat koji je nastupio u finalu Svjetskog kupa, u Guadalajari, plasiravši se među 12 najboljih skakača na svijetu. Te iste godine osvojio je i tri naslova seniorskog prvaka Hrvatske – na 1 m, 3 m i u sinkro disciplini.

– Sljedeći cilj je potpuni oporavak i povratak na 100%. Uz podršku trenera Matta Scoggina i Šime Perića, plan je da se u kolovozu iduće godine vratim u Ameriku i nastavim karijeru na najvišoj razini. Fokus je na rehabilitaciji i vjerujem da će povratak biti još snažniji – zaključio je Nevešćanin.