Jedan od najvećih nogometaš svih vremena dobio nevjerojatnu ponudu

Iako je Lionel Messi, prema mišljenju mnogih najbolji nogometaš u povijesti, nedavno produljio ugovor s Inter Miami do 2028. godine, čini se da njegova budućnost ipak još nije u potpunosti zapečaćena. Svjetski mediji posljednjih dana pišu o ponudi koja bi mogla značajno promijeniti planirani završetak njegove karijere u Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema tim navodima, interes za argentinsku zvijezdu pokazao je Al Ittihad, jedan od najmoćnijih klubova Saudijske Arabije. Predsjednik kluba Anmar Al Haili navodno je spreman učiniti sve kako bi Messija doveo u svoje redove.

U javnost je dospjela i njegova izjava u kojoj ne skriva ambicije: spreman je Messiju ponuditi ugovor bez financijskih ograničenja, uz potpunu slobodu trajanja suradnje.

„Istina je, dao bih mu bjanko ček samo da potpiše za Al Ittihad. Može upisati iznos koji želi, kao i trajanje ugovora – čak i ako bi on bio doživotan“, izjavio je Al Haili.

Takva ponuda, ako se pokaže ozbiljnom i konkretno realiziranom, bila bi bez presedana u povijesti profesionalnog nogometa. Messi bi, barem teoretski, imao mogućnost dobiti uvjete kakve dosad nije imao nijedan igrač, a konačna odluka, naravno, ovisi isključivo o njemu.

Za sada, ostaje vidjeti hoće li argentinski as ostati vjeran američkom projektu ili će ga izdašna saudijska ponuda navesti na još jedan zaokret u karijeri.