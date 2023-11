Jedan od najvećih akcijskih serijala svih vremena dobiva novi nastavak

Filmski studio Universal Pictures radi na novom nastavku popularnog akcijskog serijala o Jasonu Bourneu, potvrdio je Deadline. Projekt je u ranoj fazi razvoja, a trenutno je poznato da je redatelj Edward Berger u pregovorima za režiranje filma.

Berger je trenutno jedan od najtraženijih redatelja zbog uspjeha njegovog prošlogodišnjeg ratnog filma Na Zapadu ništa novo (All Quiet on the Western Front), koji je osvojio čak četiri Oscara i sedam nagrada BAFTA.

Još je nepoznato vraća li se zvijezda franšize

Izvori kažu da još nije poznato hoće li se Matt Damon vratiti ulozi Jasona Bournea, kojeg je utjelovio u četiri od ukupno pet filmova. Damon se nije pojavio u četvrtom nastavku, nazvanom The Bourne Legacy, zato što redatelj Paul Greengrass nije radio na tom filmu.

Damona smo posljednji put vidjeli u ulozi bivšeg agenta CIA-e u filmu Jason Bourne, a u najnovijem projektu će se pojaviti samo ako je scenarij kvalitetan.

Što se tiče Bergera, posljednji film na kojem je radio je nadolazeći Conclave, u kojem glume Ralph Fiennes, John Lithgow, Stanley Tucci i Isabella Rossellini. Nije poznato kada će film imati premijeru, ali produkcijska kuća Focus Features nedavno je otkupila prava na distribuciju.

Berger je u posljednjih nekoliko godina režirao i hit serije The Terror, u kojoj glume Jared Harris i Patrick Melrose, a mogli smo vidjeti Benedicta Cumberbatcha i Your Honor, u kojoj su glavne uloge igrali Bryan Cranston i Michael Stuhlbarg, piše Index.