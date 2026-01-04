Jedan od glavnih ljudi HNS-a o sastanku s Mamićem u 'Udovice': "Ne mogu utjecat u koje restorane drugi dolaze"

Glavni tajnik HNS-a i predsjednik ZNS-a Tomislav Svetina komentirao je navodni sastanak u društvu direktora Lokomotive Božidara Šikića i predsjednika Karlovačkog nogometnog saveza Nevena Šprajcera s bjeguncem od hrvatskog pravosuđa Zdravkom Mamićem, pravomoćno osuđenim za gospodarski kriminal u Dinamu, u restoranu Udovice između Čitluka i Mostara nakon Nove godine, čije je fotografije objavila Slobodna Dalmacija. Tvrdi da je riječ o potpuno slučajnom susretu.

- Nema govora o bilo kakvom sastanku ili planiranom dogovoru s Mamićem - rekao je Svetina za Večernji list.

Objašnjava da je s obitelji i prijateljima putovao iz Dubrovnika te da su nakon obilaska Međugorja stali na ručak:

- Gdje se drugi pojedinci kreću i u koje restorane dolaze, ja na to ne mogu utjecati - rekao je.

Naglašava da s Mamićem nema nikakav odnos:

- Više od sedam godina nisam se vidio sa Zdravkom Mamićem. Maliciozne teze i lažne konstrukcije koje su se pojavile toliko su promašene da je sve pomalo i smiješno.

Podsjetio je i da je 2018. pobijedio na izborima za ZNS protiv kandidata kojeg je podržavao Mamić te da je tada obećao ukloniti njegov utjecaj iz saveza. Na pitanje ima li Mamić ikakav utjecaj na HNS, Svetina je izričit:

- Zdravko Mamić nema i ne može imati utjecaj na rad ovih organizacija. Oni koji misle destabilizirati HNS morat će pronaći druge teme.

Osvrnuo se i na odnose s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem:

- HNS i njegovo vodstvo su stabilni. S predsjednikom Kustićem komuniciram svakodnevno i upućen je u sve okolnosti ove "situacije".

Što se tiče Dinama i mogućeg produbljivanja jaza sa ZNS-om, Svetina poručuje da se ništa ne mijenja:

- Moj stav prema Dinamu je i dalje jednak. Pozivam Dinamo na uključivanje u rad ZNS-a. S obzirom na to da se nije radilo o sastanku, ne vidim zašto bi se to odrazilo na naše odnose.