Jedan hrvatski KBC preporučuje ograničavanje posjeta i obvezne maske zbog porasta respiratornih infekcija

"Uskladu s brojem novooboljelih od gripe i drugih respiratornih infekcija, preporučuje se ograničavanje posjeta na odjelima uz obvezno nošenje zaštitne maske. Molimo sve posjetitelje da ne dolaze u posjet pacijentima ako su prehlađeni, boluju od gripe ili neke druge zarazne bolesti", objavilo je Ravnateljstvo Kliničkog bolničkog centra Osijek.

Podaci o gripi u sezoni 2024./2025.

Prema podacima koje je objavio Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, u Hrvatskoj je tijekom sezone gripe 2024./2025., zaključno s 19. siječnja 2025. godine, pristiglo 6003 prijave o oboljelima od gripe. U posljednjem tjednu zaprimljeno je 3156 prijava.

Podaci upućuju na daljnji porast aktivnosti gripe koji se počeo bilježiti tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana.

Prijave iz svih županija, Karlovačka s najvećom stopom

Prijave gripe zaprimljene su iz svih županija, pri čemu se najveća stopa prijava gripe na 100.000 stanovnika bilježi u Karlovačkoj županiji.

Osječko-baranjska županija na pretposljednjem je mjestu po broju prijavljenih slučajeva gripe.