Jedan hrvatski grad povećao naknade za novorođenčad

Grad Senj je početkom ove godine odlučio povećati naknade za novorođenu djecu. Za prvo dijete roditelji sada mogu primiti 700 eura, umjesto dosadašnjih 400, dok se naknada za drugo dijete povećava sa 700 na 1.000 eura.

Iznos za roditelje s troje i više djece ostaje nepromijenjen i iznosi 2.800 eura. Naknade će se i dalje isplaćivati u osam obroka, prema važećim propisima.

Grad pojašnjava da je cilj povećanja naknada potaknuti demografsku obnovu te pružiti dodatnu podršku mladim obiteljima u prvim mjesecima života djeteta. Sve potrebne informacije o uvjetima i načinu ostvarivanja prava dostupne su na službenim stranicama Grada Senja ili u nadležnom upravnom odjelu.