Jedan dio jedne od najprometnijih splitskih ulica zatvara se na tri tjedna.

U sklopu "Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin" trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u unaprjeđenju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Splita. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P1 pod nazivom "Izgradnja spoja sustava odvodnje južnog sliva grada Splita na UPOV (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč".

"U utorak, 14. listopada, započinju radovi na križanju Velebitske ulice, Puta Žnjana i Puta Radoševca (Faza 13B). Obavještavamo cijenjene građane da će, zbog izvođenja radova, ulica Put Žnjana biti privremeno zatvorena za promet. Ulicom Put Radoševca prometovat će se naizmjenično jednom trakom, a promet će se regulirati mobilnim semaforom. Tijekom trajanja radova, pristup ulici Put Žnjana bit će moguć isključivo ulicom Put Duilova. Molimo sve sudionike u prometu za razumijevanje i pridržavanje privremene regulacije. Planirano trajanje radova u sklopu Faze 13B je tri tjedna", javljaju iz Vodovoda i kanalizacija Split.

Vrijednost i financiranje projekta

"Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin, Faza 2" predstavlja investiciju ukupne vrijednosti 321.282.030,49 eura.

Europska unija (Kohezijski fond – KF): sufinancira 68,01 % prihvatljivih troškova bespovratnim sredstvima

sufinancira 68,01 % prihvatljivih troškova bespovratnim sredstvima Nacionalna sredstva: preostalih 31,29 %, uključujući i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split

Ciljevi i učinci projekta

Provedbom ovog projekta ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima. Konkretno, zadovoljiti će se zahtjevi:

Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) u aglomeraciji Split–Solin

Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ) kroz osiguranje veće pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom