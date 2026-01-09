Jedan dio Dalmacije ostaje bez struje. Evo kada

Stanari dijela Žeževice u ponedjeljak, 12. siječnja 2026., trebali bi ostati bez električne energije zbog planiranih radova na distribucijskoj mreži, objavio je HEP ODS – Elektrodalmacija Split.

Prema obavijesti operatora distribucijskog sustava, prekid opskrbe najavljen je za područje Pogona Omiš, i to u ulici Šarići, u terminu od 9 do 12 sati. Kao razlog navode se radovi na mreži.

Građanima se preporučuje da u navedenom razdoblju planiraju aktivnosti koje ovise o električnoj energiji te, ako je moguće, unaprijed poduzmu mjere zaštite osjetljivih uređaja. Iz HEP-a u pravilu napominju da se dinamika radova može promijeniti ovisno o okolnostima na terenu.