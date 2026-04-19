Jedan bez papira, drugi bez vozačke: Isključeni iz prometa i kažnjeni

U subotu, 18. travnja u 21.20 sati na državnoj cesti DC-08 u Sv. Filipu i Jakovu tijekom nadzora prometa policijski službenici Policijske postaje Biograd zaustavili su automobil zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 51-godišnjak.

Kontrolom vozila i vozača utvrđeno je da je za vozilo isteklo važenje prometne dozvole i police obveznog osiguranja u prometu te da vozač kao vlasnik vozila u zakonskom roku nije odjavio vozilo niti produžio važenje prometne dozvole, već je s njim sudjelovao u prometu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Automobil je isključen iz prometa te su od vlasnika oduzete registarske oznake vozila kojim je upravljao.

Nakon prekršajne obrade, 51-godišnjaku je sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, izdan prekršajni nalog uz novčanu kaznu od 1.010,00 eura.

U subotu, 18. travnja u 20.35 sati u Pakoštanima na državnoj cesti DC-08, policijski službenici Policijske postaje Biograd tijekom nadzora prometa zaustavili su maloljetnika koji je upravljao motociklom zadarskih registarskih oznaka. Kontrolom vozača utvrđeno je da upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno prije položenog vozačkog ispita.

Vozač motocikla je isključen iz prometa, te mu je izdan prekršajni nalog uz novčanu kaznu od 1.320,00 eura.