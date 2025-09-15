Close Menu

Je li se jedan od najvećih arheoloških nalaza stoljeća u Hrvatskoj pokušao zatajiti? "Gdje je nestao ilirski ratnik?"

"Ovo je pitanje identiteta. Ako su istraživanja plaćena javnim novcem, onda javnost ima pravo znati gdje su nalazi. Povijest pripada svima nama", poručuje

Istraživač Branko Barišić, poznatiji kao Arheo Balkan, u svom novom videu iznio je ozbiljne tvrdnje o sudbini nalaza iz zaleđa Ploča. Prema njegovim riječima, 2008. godine na lokalitetu Orine u Plini otkrivena su dva groba ilirskih ratnika s kompletnom opremom – od mačeva, štitova i kopalja do nakita, fibula i kovanica. Prema svjedočanstvima, broj pronađenih predmeta prelazio je 300 komada.

– Sve bi to bilo fascinantno da se nije dogodilo nešto što je i danas nerazjašnjeno. Gdje je nestala oprema, gdje su nestali nalazi, gdje je kaciga koja se navodno tek nakon 17 godina vraća u Arheološki muzej Narona? – pita se Barišić.

On tvrdi da nema javno dostupne službene dokumentacije o istraživanju, niti popisa predmeta, a grobovi su, kako kaže, ostavljeni otvoreni i nezaštićeni.

Pitanja bez odgovora

Na temu se nadovezuje i otvoreno pismo Markice Vuica, koji upozorava da šutnja institucija oko slučaja Plina predstavlja ozbiljan problem. Poziva se na radove dr. Josipa Šućura, u kojima se spominju tumuli na lokalitetu Torine kod Vrbice (AN53, tumuli 20 i 21), ali bez ikakvog detaljnog opisa pronađenih predmeta.

Vuica podsjeća da je, prema svjedocima, u jednom od tumula pronađena kompletna oprema ilirskog ratnika, a jedini poznati predmet – kaciga – tek je nedavno završila u Muzeju Narona u Vidu. Sudbina ostalih predmeta ostaje nepoznata.

– Javnost ima pravo znati gdje su ti nalazi, tko je odgovoran i zašto nisu prezentirani, restaurirani i vraćeni na uvid građanima. Riječ je o baštini od nacionalnog značaja – ističe Vuica.

Otvoreno pismo o arheološkoj senzaciji: Što je s nestalom opremom ilirskog ratnika?

Iliri u fokusu – primjer Korčule

O Ilirima, drevnom narodu istočne obale Jadrana, posljednjih se godina sve više govori zahvaljujući novim istraživanjima. Najnoviji primjer dolazi s Korčule, gdje se na lokalitetu Kila kod Blata istražuje zajednica Kopila. Kako je za Dalmaciju Danas izjavio arheolog Hrvoje Potrebica, nalazište pruža spektakularan uvid u prošlost i ima potencijal razvoja arheološkog parka i poučnih staza.

Kopila i slični lokaliteti pokazuju koliko ilirska baština može pridonijeti znanosti i lokalnoj zajednici – ali i koliko je važno da se nalazi prezentiraju, a ne skrivaju.

Potreba za transparentnošću

Vuica u pismu proziva institucije zbog šutnje i nedostatka transparentnosti, a Barišić poručuje kako ovo nije samo pitanje jednog groba ili kacige:

– Ovo je pitanje identiteta. Ako su istraživanja plaćena javnim novcem, onda javnost ima pravo znati gdje su nalazi. Povijest pripada svima nama – poručuje Arheo Balkan.

Za sada nadležne institucije – od Ministarstva kulture do Muzeja Narona – nisu se očitovale o ovim navodima. Javnost i dalje čeka odgovore: gdje je nestala oprema ilirskog ratnika iz Pline i zašto se o jednom od najznačajnijih nalaza Neretvanske krajine šuti već gotovo dva desetljeća?

