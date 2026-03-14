Je li ovo budući sportski direktor Hajduka?

Hajduk je i dalje u potrazi za novim sportskim direktorom, a sada je procurilo ime kandidata za važnu funkciju! Radi se o Marinku Jurendiću, 48-godišnjem nogometnom djelatniku koji iza sebe ima iskustvo rada u Švicarskoj, ali i u njemačkoj Bundesligi.

Posljednji angažman imao je u Augsburgu, gdje je dvije godine obnašao funkciju sportskog direktora. Njemački klub napustio je u svibnju prošle godine i od tada je bez posla, pa se u međuvremenu počeo spominjati kao ozbiljan kandidat za važnu funkciju na Poljudu, piše Germanijak.

Iako se na jednoj od konferencija za medije nagađalo da bi Hajduk mogao dovesti Nijemca na mjesto sportskog direktora, Jurendić zapravo nije Nijemac, iako ima iskustvo rada u Njemačkoj. Rođen je u Gradačcu u Bosni i Hercegovini, posjeduje hrvatsko i švicarsko državljanstvo, a najveći dio svoje karijere proveo je upravo u Švicarskoj.

Nogometnu karijeru započeo je kao igrač u švicarskim klubovima Luzernu, Winterthuru i Thunu, a već pred kraj igračke karijere počeo se baviti stručnim organizacijskim radom, najprije u Luzernu, a potom i u Švicarskom nogometnom savezu.

2020. godine započeo je raditi kao sportski direktor u Zürichu, gdje je proveo tri sezone. Dobar posao u švicarskom velikanu otvorio mu je vrata Bundeslige, pa je u kolovozu 2023. preuzeo Augsburg, s kojim se razišao na kraju prošle sezone.

Trenutačno je bez kluba, a prema informacijama koje su se pojavile u javnosti, Jurendić se nameće kao jedna od ozbiljnijih opcija za novog sportskog direktora Hajduka.